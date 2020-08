Vor 120 Jahren: Sechs Wolgaster sterben bei Bootsunglück

Wolgast/Kröslin

Über ein tragisches Bootsunglück nahe Kröslin berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ vor 120 Jahren in seiner Ausgabe vom 22. September 1900 ausführlich. Hier lesen Sie den kompletten Text:

„Die Kunde von einem tief beklagenswerten Bootsunfall bei Cröslin verbreitete sich plötzlich gestern Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr in Wolgast. Leider sollte sich die Nachricht in ihrem vollsten Maße bestätigen. Von allen Seiten strömte das Publikum nach dem Bollwerk, um hier von Schiffern oder Reisenden der Kleinbahn etwas Näheres zu erfahren.

Eine telefonische Anfrage bestätigte uns bald die Richtigkeit der Nachricht, doch konnten wir Einzelheiten noch nicht erfahren. Die Stimmung, insbesondere der am Bollwerk Harrenden, welche Angehörige auf dem Wasser wussten, wurde immer bänger und ungewisser, bis endlich gegen halb 5 Uhr das Boot in Sicht kam, mit welchem Herr Wichert hinausgefahren war, um an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen, da auch sein Sohn sich mit auf einem Boot auf der Peene befand und er diesen unter den Verunglückten vermutete.

Diese Befürchtung bestätigte sich allerdings nicht, dagegen war die Nachricht, die Herr Wichert brachte, wohl geeignet, die Gemüter aufs Höchste zu beunruhigen. Auf alle Fragen nach dem Verbleib der Insassen des Bootes, welches Herr Wichert im Schlepptau von der Unfallstelle hereinbrachte, konnte er nur immer wieder antworten: „Ertrunken“.

Mag manch einer auch immer noch gehofft haben, dass sich die Gerüchte nicht voll bestätigen würden, so schwand auch der letzte Zweifel, als gegen 7 Uhr ein Boot landete, welches die erste aufgefundene Leiche barg und zwar die des Arbeiters Risch, die nach dem städtischen Armenhause gebracht wurde.

Nun wurde es zur Gewissheit, dass der Unfall das Boot getroffen hatte, welches am Morgen mit den Arbeitern Albrecht, Bildt, Gettke, Seefeldt gen. Kruse, Risch und Wegner hinausgefahren war, dessen Insassen angeblich Arbeit suchen wollten. Von anderer Seite wird jedoch erzählt, dass die Fahrt zur Nachfeier der Verlobung des Risch, welche am Abend zuvor gefeiert worden war, unternommen wurde, und den so überaus traurigen Ausgang nahm.

Gegen 9 Uhr abends wurde eine zweite Leiche hierher gebracht und zwar die des Arbeiters Bildt und es ist wohl kein Zweifel mehr, dass alle sechs Bootsinsassen den Tod in den Wellen gefunden haben. Von den Ertrunkenen sind fünf Familienväter, die zum Teil starke Familien in den dürftigsten Verhältnissen hinterlassen.

Aus Cröslin erhalten wir über den Unfall eine Darstellung, in welcher es u.a. heißt: Sie, die Bootsinsassen, waren anscheinend in froher Stimmung, da mehrere Fischer, die auf dem Peenestrom ihr Gewebe trieben, fröhlichen Gesang aus dem betreffenden Boot vernahmen. Der Wind wurde vormittags zwischen 10 und 11 Uhr etwas stärker. Wahrscheinlich verstand keiner der Leute, wie man ein Boot segelt. Anstatt ,über Stag’ zu gehen, ließen sie das Segel einfach überschlagen, und da alle auf einer Seite des Bootes saßen, schlug dasselbe um.

Weithin war das Hilfe-Rufen der Unglücklichen zu hören. Die in der Nähe mit Tang-Fischen beschäftigten Leute konnten Hilfe nicht sofort leisten, da sie nur Stangen im Boote hatten und somit das tiefe Wasser, worin das Boot lag, nicht durchfahren konnten. Bald eilte andere Hilfe herbei, aber leider waren die Armen schon versunken.

Sofort begann in umfassender Weise das Suchen der Unglücklichen. Gegen Abend waren erst zwei Leichen gefunden. Wiederbelebungsversuche brauchten nicht angestellt zu werden, da unser Arzt, Herr Dr. Rhein, der sich seit mehreren Stunden am Suchen beteiligte, den eingetretenen Tod konstatierte.“

