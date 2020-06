Vor 120 Jahren: Seltener Unfall in Koserow

Koserow

Über ein ungewöhnliches Unfallgeschehen berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ Mitte Juni 1900, also vor 120 Jahren:

„Einen eigentümlichen Unfall erlitt dieser Tage der Kutscher des Koserower Bäckermeisters St.. Derselbe war mit seinem Brotwagen über Land gefahren und passierte auch unter anderem unseren Badeort Coserow. Dort selbst war kürzlich Schützenfest und der Ort mit Girlanden quer über die Straße ausgeschmückt.

Girlande schnitt Kutscher in den Hals

Eine solche Girlande war an einer Stelle wohl etwas niedrig angebracht und als der Kutscher, durch etwas anderes abgelenkt, dessen nicht achtete, schnitt ihm die Schnur derselben in den Hals, eine nicht unerhebliche Verletzung herbeiführend.

Wäre nicht der Ast des Baumes, an welchem die Girlande an der einen Seite befestigt war, abgebrochen, so wäre dem Verunglückten unfehlbar der Hals gänzlich durchgeschnitten worden, da der Körper des Kutschers in Folge der Bauart des Geschäftswagens nicht nach hinten herüber biegen konnte.“

Von Tom Schröter