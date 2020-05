Vor 120 Jahren: Turnmarsch von Wolgast nach Anklam

Wolgast

Der Männer-Turnverein aus Wolgast hatte viele Mitglieder, die regelmäßig und vielseitig aktiv waren. Vor 120 Jahren, im Mai 1900, stand ein Turnmarsch von Wolgast nach Anklam auf dem Vereinsprogramm. In einem Bericht vom 15. Mai 1900 darüber lesen wir:

„Der Wolgaster Männer-Turnverein unternahm am Sonntag eine Turnfahrt nach Anklam. Ein Teil der Anklamer Turner marschierte den Wolgastern entgegen und begleitete sie, die ,vereinigten Musikchöre’ der Vereine an der Spitze, mittags durch die Stadt nach dem Vereinslokal Kluge. Hier wurde zunächst ein Erholungsschoppen genommen und dann zu Mittag gegessen.

Anzeige

Am Nachmittage vergnügten sich die Wolgaster und Anklamer Turner an gemeinschaftlichen Spielen auf dem Schützenplatze, um dann nach einer Wanderung durch die Stadt der hübschen Anlage Bluthslust zuzusteuern. Froher, frischer Sinn waltete hier, bis gegen Abend die Wolgaster von ihren Anklamer Turnbrüdern Abschied nahmen und mit dem 7 Uhr-Zuge ihrer Heimatstadt zudampften. Den Weg Wolgast-Anklam hatten die Wolgaster Turner in ca. 4,5 Stunden (Rast in Buddenhagen abgerechnet) zurückgelegt.“

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Vor 100 Jahren: Jahrmarkttrubel in Wolgast

Und: Wolgast vor 100 Jahren: Turner gegen höhere Hallengebühren

Von Tom Schröter