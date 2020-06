Vor 120 Jahren: Vergnügen auf dem Bauerberg

Seckeritz/Wehrland

Am 7. Juli 1900, also vor 120 Jahren, berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ über ein zünftiges Fest in der Schule in Seckeritz:

„Am 6. Juli feierte unsere einklassige Schule in Seckeritz ihr Kinderfest. Am Vormittag fand ein Festumzug durch die Dörfer Hohensee, Zemitz und Seckeritz statt. Nachmittags vergnügte sich die frohe Kinderschar auf dem Bauerberge. Die Hohendorfer Schule stellte mit ihren Trommlern unter persönlicher Leitung ihres Küsters W. die Musik dazu.“

Von Tom Schröter