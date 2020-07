Vor 120 Jahren: Wolgaster Kriegerverein in Aktion

Wolgast

Der einstige Wolgaster Kriegerverein hatte viele rege Mitglieder. Auch die Errichtung des Kriegerdenkmals, das einst an der Anlagenpromenade stand, geht auf eine Initiative des Kriegervereins zurück. Im Wolgaster Anzeiger vom 9. August 1900, also vor 120 Jahren, findet sich folgende, den Verein betreffende Zeitungsnotiz:

„Am Dienstag fand bei Gastwirt Rust eine Generalversammlung des Kriegervereins statt. Der Vorsitzende eröffnete dieselbe mit einem Hoch auf den Kaiser. Das Andenken des verstorbenen Kameraden Nicolaus ehrten die Versammelten durch Erheben von den Sitzen. Zwei Mitglieder wurden in den Verein aufgenommen.

Versammlung beschloss Sedanfeier

Der Vorsitzende teilte den Versammelten ein Schreiben des Kreisverbandes betreffend der Kaiserparade mit. Die Versammlung beschloss, am Sonntag, dem 2. September, eine Sedanfeier zu veranstalten. Am Vormittage wird voraussichtlich ein gemeinsamer Kirchgang stattfinden; danach wird der Verein zum Kriegerdenkmal marschieren und an demselben einen Kranz niederlegen. Nachmittags um 2 Uhr marschiert der Verein hinaus nach den Tannen, woselbst bei günstigem Wetter gegen Abend ein Kommers abgehalten werden soll.“

Von Tom Schröter