Am 29. Mai 1900, also vor 120 Jahren, berichtete die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ über einen besonderen Streich. In dem Beitrag heißt es:

„Bubenhände haben am vergangenen Sonntag mehrere hiesige Radfahrer in schwere Gefahr gebracht. Auf der Rückfahrt vom ,Jagdkrug’ nach Wolgast fanden die Radler zwischen Hohenfelde und Jagdkrug einen Teil der Chaussee in der ganzen Breite mit Kiefernreisern versperrt, infolgedessen ein Radler recht unsanft zu Fall kam und ein anderer nur mit Mühe dem gleichen Schicksal entging.

Außer einigen Beschädigungen an den Maschinen ist glücklicherweise ein ernster Unfall nicht entstanden. Immerhin sieht sich der hiesige Radfahrer-Verein, um solchen Unfug nach Möglichkeit zu steuern, veranlasst, eine Belohnung in Höhe von 10 Mark auszusetzen, welche demjenigen ausgezahlt wird, der zur Ermittlung der Täter beiträgt, so dass ihre gerichtliche Bestrafung erfolgen kann.“

Zwei Zeitungsausgaben später findet sich folgende Notiz: „Den Bemühungen des hiesigen Radfahrer-Vereins 1890 ist es gelungen, die Attentäter, welche am Sonntag die Chaussee nach dem Jagdkrug stellenweise mit Kiefernreisern versperrten und dadurch die Radler in Gefahr brachten, in einigen hiesigen Lehrlingen zu ermitteln. Dieselben sind zur Anzeige gebracht und sehen nunmehr ihrer Bestrafung entgegen.“

