Vor 120 Jahren: Zinnowitz mit neuer Kurkapelle

Zinnowitz

Zum Start in die Urlaubssaison im Jahr 1900 wartete das Ostseebad Zinnowitz mit einer neuen Kurkapelle auf. Hierzu berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ am 18. Juni 1900, also vor 120 Jahren Folgendes:

„Nachdem die in Zinnowitz neugebildete Kurkapelle bereits einige Proben ihrer Leistungsfähigkeit abgelegt hat, können wir mit Genugtuung konstatieren, dass es ihrem Leiter, Herrn Musikdirektor Friedemann aus Wolgast, gelungen ist, ein ganz vorzügliches Ensemble zusammenzubringen, mit welchem er sich sowohl bei den Kurgästen als auch bei den sonstigen Konzertbesuchern sicher Ehre einlegen wird.

Das am Sonntag von der genannten Kapelle gegebene Eröffnungskonzert auf dem ,Glienberg’ war recht gut besucht und wurde exakt ausgeführt, so dass wiederholt lebhafter Beifall gezollt wurde. Wir können nur wünschen, dass der Fremdenzufluss in der bevorstehenden Saison ein recht zahlreicher sein möge, damit die Gemeinde für die im Interesse der Badegäste gemachten Aufwendungen auch ihre Rechnung findet.“

