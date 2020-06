Vor 120 Jahren: Zinnowitz stellt Prognose für die Urlaubs-Saison

Zinnowitz

Zum Saisonauftakt 1900, also vor 100 Jahren, verkündete die Bade-Direktion für Zinnowitz die folgenden Aussichten:

„,Es sieht heute nach Regen aus!’ Unsere Badegäste schütteln den Kopf, der Landmann frohlockt. Und wahrlich: Nach einer so langen Reihe schöner Tage muss man genügsam sein. Und da in Folge der langen Dürre der Staub schon lästig wird, wird auch den Gästen ein Regentag nur Angenehmes bringen.

Gute Saison – trotz Pariser Weltausstellung

Allem Anschein nach werden wir heuer eine gute Saison haben – trotz der Pariser Weltausstellung. Unsere Bade-Direktion hat genug zu tun, um alle Wohnungsanfragen zu beantworten. Das Hauptkontingent alle Gäste wird auch diesmal, wie üblich, Berlin stellen; nächstdem Leipzig und Dresden und in dritter Linie Prag.

Die Seebrücke in Zinnowitz auf einer um 1900 erschienenen Postkarte. Quelle: Ute Spohler

Es ist in diesem Jahre wiederum vieles getan worden, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Die Landungsbrücke in ihrer jetzigen Größe mit dem Pavillon und den Türmen bietet einen angenehmen, staubfreien Aufenthalt. Tägliche Konzerte der unter der bewährten Leitung des Herr Musikdirektors Johannes Friedemann stehenden Kurkapelle sorgen für angenehme, genussreiche Unterhaltung.

Neue Wege, größere Straßen

Neue Wege sind angelegt, größere Straßen mit gutem Pflaster und schönen Promenaden versehen. Neue Hotels und Villen sind entstanden, versehen mit allem Komfort der Neuzeit und für zivile Preise alles mögliche bietend. Namentlich bildet das Hotel Schwabe neben den in den letzten Jahren entstandenen Villen der: Herrn Dr. Friedel, Frau Dr. Brinckhoff, Frl. Kuhlmann und dem Strandhotel eine architektonische Zierde unseres Ortes und bietet sowohl an seinem Äußeren wie im Inneren viel Sehenswürdiges.

So gehen wir denn in die diesjährige Saison hinein mit dem Bewusstsein, unseren Gästen auch in diesem Jahre wieder viel Neues und Gutes zu bieten und werden uns freuen, wenn ein recht zahlreicher Besuch die Anerkennung für unser Streben sein wird.“

Von Tom Schröter