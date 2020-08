Vor 120 Jahren: Zinnowitzer Molkereiwesen im Aufschwung

Zinnowitz

In seiner Zeitungsausgabe vom 25. August 1900, also vor 120 Jahren, widmete sich der „Wolgaster Anzeiger“ der Entwicklung des Molkereiwesens in Zinnowitz:

„Das Molkerei- und Meiereiwesen in Zinnowitz hat, soviel man hört, bereits einen derartigen Aufschwung genommen, dass außer der seit vielen Jahren schon bestehenden Molkerei des Herrn Krogmann nunmehr in jüngster Zeit noch eine Sanitäts-Molkerei und ferner eine Butter-Verkaufsstelle für den Norddeutschen Molkereiverband gegründet worden sind.

Dies ist der beste Beweis dafür, welche Quantitäten Milch, Butter, Sahne usw. in Zinnowitz verbraucht werden. Wir wollen wünschen und hoffen, dass diese Unternehmungen weiterhin blühen und gedeihen mögen.“

Von Tom Schröter