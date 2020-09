Vor 120 Jahren: Zinnowitzer Vereine bereiten Gedenktag vor 

Zinnowitz

Auch in Zinnowitz gründeten sich um das Jahr 1900 viele Vereine. Folgende Meldung war am 22. November 1900, also vor 120 Jahren, in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ zu lesen:

„Am Sonnabend Abend werden die Vorstände des patriotischen Kriegervereins, des Flottenvereins und des Vereins Eintracht im Strandhotel in Zinnowitz zusammentreten, um über eine gemeinschaftlich zu veranstaltende Feier des 18. Januar 1901, des 200-jährigen Gedenktages der Errichtung des Königsreichs Preußen, zu beraten.“

Von Tom Schröter