Vor 120 Jahren in Heringsdorf: Mädchen brennt in Weinhandlung

Heringsdorf

Ein folgenschwerer Unglücksfall ereignete sich am 18. August 1900, also vor 120 Jahren, in der Treptow’schen Weinhandlung in Heringsdorf. Der Wolgaster Anzeiger berichtete am 21. August 1900 Folgendes darüber:

„Im Seebade Heringsdorf hat sich am Sonnabendmorgen ein beklagenswerter Unglücksfall zugetragen. Die in der Treptow’schen Weinhandlung bedienstete Amalie Kruska aus Tempelhof war im Keller mit dem Sengen von Federvieh beschäftigt. Plötzlich fingen die Kleider des Mädchens Feuer und dasselbe eilte brennend die Treppe hinauf.

Durch die Wirtin, Frau Braus, sowie den Küchenchef Brodzina aus Berlin wurden die Flammen ausgelöscht. Doch hatte das bedauernswerte Mädchen schwere Brandwunden erlitten und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr, welche schleunigst herbei eilte, brauchte nicht mehr in Tätigkeit zu treten.“

Von Tom Schröter