Vor 120 Jahren in Wolgast: Trauer um Fabrikbesitzer Mohn

Wolgast

Vor 120 Jahren finden sich in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ Trauerannoncen für den am 7. August 1900 verstorbenen Wolgaster Fabrikbesitzer Julius Mohn. Dieser hatte im Jahr 1888 am Ende der Schützenstraße in den Räumen der 1883 stillgelegten Lehlschen Dampfmahlmühle eine Rohrgewebefabrik angesiedelt.

Julius Mohn hatte 1888 seine Rohrweberei in Wolgast gegründet. Quelle: Archiv Tom Schröter

Anzeige

In der Hauptsache produzierte der Betrieb einfach, dicht und doppelt gewebte Rohrmatten, die seinerzeit als Putzträger für Innenwände und Decken von Wohngebäuden im Baugewerbe dringend gebraucht wurden. Zudem waren die Rohrlagen als Sicht- und Windschutz sowie als Schutz- und Schattendecken für Gärtnereien und Ziegeleien gefragt.

Weitere OZ+ Artikel

Der Betrieb, der nach Mohns Tod von dessen Sohn Oscar weitergeführt und mehrfach erweitert wurde und bis zu 70 Angestellte hatte, bestand bis Anfang der 1950-er Jahre und wurde dann enteignet.

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter