Demmin

Vor 390 Jahren tobte der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648), seit 1627 auch in Pommern. Die Schweden hatten Anfang 1631 das Herzogtum fast vollständig erobert. Nur die Städte Loitz, Demmin, Greifswald und Kolberg befanden sich in kaiserlicher Hand.

Im Januar 1631 marschierte Herzog Savelli, Befehlshaber der kaiserlichen Armee in Mecklenburg, mit einem großen Heer über Greifswald nach Demmin. Er wollte die Verteidigung der Stadt persönlich überwachen. In Demmin lagerten riesige Mengen an Lebensmittel und Pferdefutter, sodass Savelli die Stadt mindestens drei Wochen gegen die Schweden behaupten wollte.

Loitz fiel nach nur einem Angriff

König Gustav II. Adolf von Schweden erschien am 2. Februar 1631 persönlich vor den Mauern Demmins, um die Verteidigungsanlagen in Augenschein zu nehmen und die Angriffsstrategie festzulegen. Zunächst organisierte er die Belagerung von Loitz. Der Spanier Petrus Peralta, kaiserlicher Offizier und seit 1627 Stadtkommandant von Loitz, geriet nach nur einem Angriff weniger schwedischer Musketiere in Gefangenschaft und die Stadt unter schwedische Herrschaft.

Am 12. Februar erschien ein Heer Gustav Adolfs vor Demmin. Die Soldaten hoben am 12. und 13. Februar, trotz eisiger Kälte, Laufgräben aus und legten Schanzen an. Während dieser Arbeiten erfolgte ein pausenloser Beschuss der Stadt. Der schwedische General Dodo von Knipphausen griff das „Haus Demmin“ an. Dieses befestigte Schloss außerhalb der Stadt nahm er nach erbitterter Gegenwehr ein. Der Kommandeur Oberst Holk und acht Kompanien kaiserlicher Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Die erbeuteten Fahnen und Feldzeichen stellte von Knipphausen vor den Stadtmauern Demmins auf, um die Eroberung der Außenfestung anzuzeigen.

Kaiserliche Truppen gaben nach Zerstörung der Stadtmauern auf

Die großflächige Zerstörung der Stadtmauern durch den schwedischen Beschuss veranlassten Stadtkommandant Savelli, die Verteidigung zu beenden. Er übergab am 15. Februar 1631 Demmin an die Schweden. Savelli erhielt mit mehr als 1000 Soldaten freien Abzug, nachdem er durch sein Offiziersehrenwort bekräftigte, sich drei Monate nicht an Kampfhandlungen gegen schwedische Einheiten zu beteiligen. So endete die 1. Belagerung Demmins während des Dreißigjährigen Krieges, der noch zwei weitere folgen sollten.

General Tilly, Befehlshaber des Heers der katholischen Liga, wollte ursprünglich Savelli zu Hilfe eilen. Auf dem Marsch erreichte ihn die Nachricht vom Fall Demmins, worauf er den Rückzug antrat. Die Übergabe Demmins und die vorangegangene laienhafte Verteidigung brachten Savelli bei Feinden und Verbündeten in Verruf. Der Schwedenkönig gab ihm den Rat, seinem Kaiser doch besser am Hofe zu dienen, als beim Militär. Tilly führte beim deutschen Kaiser Ferdinand II. persönlich Beschwerde über Savelli, doch dieser stand weiterhin in kaiserlicher Gunst. 1635 wurde Savelli zum kaiserlichen Feldzeugmeister befördert, 1638 ernannte ihn Ferdinand III. zum Feldmarschall.

Von Jürgen Albrecht