Vor finaler Entscheidung: Heringsdorfer Fahrrad-Parkhaus bleibt umstritten

Heringsdorf

Bekommen die Kaiserbäder ihren Glasturm für Fahrräder am Heringsdorfer Bahnhof? Das Votum im jüngsten Eigenbetriebsausschuss lässt eine spannende Abstimmung in der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter (voraussichtlich 27.1.) erwarten. Von den sieben Ausschussmitgliedern votierten nur drei für den Grundsatzbeschluss zum Bau des Fahrrad-Parkhauses, zwei waren dagegen und zwei enthielten sich.

Das Parkhaus für Fahrräder soll Bestandteil des neuen Heringsdorfers Bahnhofs werden. Geplant ist, das Areal zu einem Mobilitätsknotenpunkt auszubauen, der möglichst alle Verkehrsarten gleichrangig berücksichtigt. Dazu gehören Bus, Bahn, Taxi, Fahrrad und Carsharing.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Heringsdorfer favorisieren einen zwölf Meter hohen Glasturm, der es ermöglicht, platzsparend 120 Fahrräder auf acht Parkebenen einzulagern und die Räder so vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen zu schützen. Das Parken funktioniert voll automatisch. Über den QR-Code der Kurkarte können Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes in das Radhaus verladen und anschließend wieder entladen werden.

So ein Fahrradparkhaus vom System Wöhr steht in Heilbronn. Der beauftragte Planer hatte sich in Süddeutschland zwei Fahrradhäuser angeschaut und den sogenannten „Bike-Safe-Tower“ von Heilbronn für die Kaiserbäder favorisiert. Die Investitionskosten für das Rad-Parkhaus im Eingangsbereich (rechts) des Bahnhofsgeländes (Hangseite Wald) liegen bei 1,2 Millionen Euro.

Standort: Seebrücke statt Bahnhof

Ringo Paukewadt (CDU) befürwortet die Idee, hält allerdings den Standort am Bahnhof für den falschen. Ich würde so ein Parkhaus eher an der Heringsdorfer Seebrücke sehen, weil dort das Aufkommen an Radfahrern viel höher ist. Deshalb werde ich mich heute hier enthalten.“

Für Ausschusschef Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) macht das Fahrrad-Parkhaus vor dem Hintergrund der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes als zentrales Knotenelement für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehr an dem Standort durchaus Sinn. „Wir haben ein erhöhtes Fahrradaufkommen im Bereich des Bahnhofs“, so Merkle. Nicht zuletzt liege das auch am Baumwipfelpfad.

10 000 Euro für einen Fahrradstellplatz – für Jörg Erdmann ist das viel zu teuer. „Ich sehe das Parkhaus kritisch. Da wird wieder Baumbestand weggenommen. Die Fahrradparkplätze vor Ort reichen, auch wenn es eng ist. Mit kleinen Nachbesserungen lässt sich da was machen. Da ist viel Elektronik drin, so dass wir mit hohen Wartungskosten rechnen müssen. Wenn man sich mit Einheimischen unterhält, sagen die: ‚Was soll dieser Quatsch, der viel Geld kostet‘“, so das Ausschussmitglied.

Laut Merkle kann man bei den Kosten geteilter Meinung sein. Für ihn ist es aber eine Investition in die Zukunft. „Gäste bringen immer teurere und hochwertige Fahrräder mit.“ Vorsorglich hat die Gemeinde bereits zum Jahresende einen Fördermittelantrag für das Fahrrad-Parkhaus gestellt. „Eines ist klar, ohne Fördermittel lässt sich das nicht umsetzen“, sagt Merkle.

Von Henrik Nitzsche