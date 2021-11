Vorbereitung für Karlshagener Kinderweihnacht laufen auf Hochtouren

Karlshagen

Was gibt es Schöneres, als in strahlende Kinderaugen zu blicken? Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein, wenn Kinder aus der Gemeinde überrascht werden. Über 20 Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Karlshagen begannen schon vor Wochen mit der Vorbereitung der 2. Kinderweihnacht für einen reichlich gedeckten Gabentisch. Rund 400 Geschenke wollen nun liebevoll verpackt werden. Aber da sei noch Luft nach oben, sagen die Macher und hoffen auf weitere Spenden.

Neben den vielen Sachspenden steuerten regionale Firmen und Privatpersonen auch schon über 700 Euro bei, berichtet Vickie Müller. „Und 2500 Euro haben wir bei der Aktion der Ostseewelle ’Scheine für Vereine’ gewonnen“, ergänzt sie voller Stolz.

Aber nicht nur die Kinder bekommen am 4. Dezember ab 10 Uhr in der Konzertmuschel Geschenke. Für die Senioren erhält das „Kieck in“ eine große Puzzle-Kiste. Das Vereins- und Jugendhaus in Karlshagen wird mit Bastelsachen überrascht werden und eine Lego-Kiste geht an eine Kindereinrichtung in Neubrandenburg.

Noch bis zum 27. November besteht die Möglichkeit, Sachspenden in der Oil Tankstelle Karlshagen für die diesjährige Kinderweihnacht abzugeben.

Von Rainer Decke