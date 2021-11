Vorbildliche Oma hat Weihnachtsgeschenke bereits im Schrank

Wolgast

In der Wolgaster Zahnarztpraxis von Kay Kischko gehört Steffi Füldner zu den guten Seelen, die den dort vorsprechenden Patienten zuallererst ein freundliches Lächeln schenken. Die 56-jährige Zahnarzthelferin arbeitet seit acht Jahren in Wolgast und fährt dafür täglich von Lubmin hierher. Sie lobt das tolle Arbeitsklima im Team, weswegen sie auch jeden Tag gern und fröhlich zur Arbeit kommt.

In ihrer Freizeit liebt sie Spaziergänge am Strand in Lubmin und auf Usedom. Gerne ist sie auch mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs. Sie hat ein Faible für Burgen und Schlösser, die sie gern betrachtet – auch wenn sie dort noch keinen Märchenprinzen samt weißen Pferd getroffen hat.

Als Oma einer dreijährigen Enkeltochter verbringt sie, wann immer es sich einrichten lässt, Zeit mit der Lütten, die glücklicherweise in der Region wohnt. Und als vorbildliche Oma hat sie natürlich für ihre Enkelin bereits die ersten Weihnachtsgeschenke im Schrank.

Von Cornelia Meerkatz