Vorfahrt missachtet: Autos kollidieren auf B 109 am Café 70

Ueckermünde

Ein Pkw ist am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Bundesstraße 109/ Kreisstraße 52 auf Höhe Café 70 in der Nähe von Altwigshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit einem Transporter zusammengestoßen. Das Missachten der Vorfahrt habe zu dem Unfall geführt, bei dem hoher Sachschaden entstand, teilte die Polizei.

Transporter die Vorfahrt genommen

Ein 59-Jähriger befuhr mit einem Pkw Nissan gegen 16.25 Uhr die Kreisstraße 52 aus Richtung Heinrichshof kommend in Richtung Altwigshagen. Als er an der Kreuzung am Café 70 war, näherte sich auf der B 109 ein aus Richtung Anklam kommender Transporter Mercedes. Dem hätte der 59-Jährige die Vorfahrt gewähren müssen. Doch er fuhr mit dem Nissan auf die B 109 auf, ohne die Vorfahrt des 50-jährigen Mercedesfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Anzeige

30 000 Euro Sachschaden entstanden

Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch enormer Sachschaden, den die Polizei auf etwa 30 000 Euro schätzt. Sowohl der Pkw als auch der Transporter waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig voll gesperrt zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn. Dabei leisteten Einsatzkräfte der Feuerwehren Altwigshagen und Wietstock Unterstützung.

Von OZ