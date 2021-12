Vorfahrt missachtet: BMW und Skoda krachen auf B 111 in Zinnowitz zusammen

Zinnowitz

Fünf Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der B 111 in der Ortslage Zinnowitz. In der Ahlbecker Straße an der Kreuzung Möskenweg missachtete der 51-jährige polnische Fahrer eines BMW beim Abbiegen die Vorfahrt eines sich auf der Hauptstraße befindlichen Skoda.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Zinnowitz im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach Aussage des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg auf 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Von Cornelia Meerkatz