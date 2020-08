Greifswald

Schnelle medizinische Hilfe kommt in Vorpommern jetzt auch in der Nacht aus der Luft. Der auf dem Gelände der Universitätsmedizin Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47“ ist seit Montag auch im Dunkeln für medizinische Noteinsätze unterwegs. Am späten Montagabend hob die Crew mit ihrer Maschine zum ersten Mal zu einem Nachteinsatz zu einem Notfallpatienten nach Mesekenhagen ab, der an einer Angina Pectoris erkrankt war.

„Die erste Nacht war noch relativ ruhig“, sagte der Leiter der DRF-Luftrettungsstation Bernd Rosenberger am Dienstag. Mit der Ausweitung auf die Nachtstunden werde jetzt eine wichtige Lücke geschlossen. Die nächsten nachtflugfähigen Rettungshubschrauber seien in Rostock beziehungsweise in Berlin stationiert, so Rosenberger.

Elfte Nachtflugstation der DRF Luftrettung in Deutschland

Jahrelang hatte sich die DRF Luftrettung für den Nachtflugeinsatz in Vorpommern stark gemacht, mussten Finanzierungsfragen geklärt und Lärmgutachten erstellt werden. Im April stationierte die Luftrettungsorganisation einen neuen, deutlich leiseren Hubschrauber vom Typ H 145 in Greifswald. Das Gesundheitsministerium – Luftrettung fällt in die Zuständigkeit des Landes – hatte grünes Licht für die Ausweitung der Betriebsstunden gegeben. B

Bislang flog der Greifswalder Rettungshubschrauber von 7 Uhr bis Sonnenuntergang. Nun sind die Helfer 24 Stunden einsatzfähig. Die am Universitätsklinikum Greifswald angesiedelte Luftrettungsstation ist die elfte Nachtflug-Station der DRF Luftrettung in Deutschland.

Crew wurde erweitert

„Der Personalbestand wird aufgestockt, von aktuell zwei auf mittelfristig 8,5 Pilotenstellen“, so Rosenberger. Derzeit werde noch mit Gastpiloten gearbeitet, um die Nachteinsätze abzudecken. Erweitert werde auch Zahl der Notfallsanitäter und der Notärzte, die die Flüge begleiten. Nachts ist der Hubschrauber mit zwei Piloten unterwegs, einem mehr als am Tag. Die Piloten tragen dazu spezielle Nachtsichtbrillen mit Restlichtverstärker, um an Orten, die sie nicht kennen, landen zu können, wie der erfahrene Pilot berichtet.

„Profitieren werden besonders die abgelegenen Regionen wie die Insel Hiddensee, die nun auch nachts innerhalb von 15 Minuten angeflogen werden können.“ Damit der Hubschrauber auch in Stralsund landen kann, wurde der Landeplatz am Helios-Hanseklinikum auf Nachtanflüge und -starts vorbereitet.

Gegen den Lärm: Ummantelter Heckrotor und spezielle Anflugprofile

Das neun Millionen Euro teure Modell gilt als der modernste Rettungshubschrauber Deutschlands, seit dank eines ummantelten Heckrotors deutlich leiser als das Vorgängermodell, so Rosenberger. „Um die Lärm-Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, fliegen die Piloten den Landeplatz „hoch an“ und starten entsprechend, um die Geräusche zu minimieren“, so Rosenberger. Zudem sei in der Nacht nicht mit so vielen Einsätzen zu rechnen wie tagsüber, da die Straßen leerer und damit das Unfallaufkommen geringer seien.

„Vor Jahren haben wir bereits spezielle Verfahren für den Anflug von Einsatzorten bei Nacht entwickelt”, sagte der Vorstand der DRF Luftrettung, Peter Huber. Das Nachtflugkonzept umfasst neben dem Einsatz von zwei Piloten mit Instrumentenflugberechtigung, Nachtsichtbrillen und der Einhaltung spezieller Anflugprofile auch ein Satellitennavigationssystem mit digitaler Karte sowie die Ausrüstung der Hubschrauber mit Hochleistungsscheinwerfern. Im vergangenen Jahr flog der „Christoph 47“ 1335 Einsätze, im ersten Halbjahr 2020 waren es 591 Einsätze.

Von Martina Rathke