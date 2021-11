Greifswald

Emporen vieler Kirchen, zum Beispiel in Mellenthin auf Usedom, Bobbin auf Rügen oder Steinhagen bei Stralsund, sind mit Folgen von Bildern aus dem Barock geschmückt. Die Bedeutung erschließt sich nicht unbedingt auf den ersten Blick. An der Mellenthiner Empore umfliegen drachenartige Wesen eine Kapelle auf einer wellenumtosten Klippe. „Entgegen alles Schrecken, wird sie der Herr bedecke(n)“, heißt es in dem Vers auf dem Bild.

„Das Bild erschließt sich dem Betrachter nicht auf den ersten Blick. Er wird zum Nachdenken angeregt“, erläutert Prof. Anselm Steiger. Er befasst sich gegenwärtig als Gastwissenschaftler (Fellow) am Greifswalder Krupp-Kolleg mit „Bildtheologie und Bildmedien. Zu den Wirkungen der Reformation im Ostseeraum des 16. und 17. Jahrhunderts“.

Überschrift, Bild und Vers kennzeichnen ein Emblem

Bei der Darstellung in Mellenthin handele es sich um ein Beispiel für eine buchexterne Emblematik. Die Geburtsstunde dieser Kunstform schlug 1531, als das Buch „emblematum liber“ des Italieners Andrea Alciato (1492 bis 1550) erschien. Überschrift, Bild und Vers kennzeichnen ein Emblem. Die Emblematik verbreitete sich rasch in ganz Europa.

Die Darstellung in Mellenthin stamme aus einem Buch des in Dänemark wirkenden pommerschen Theologen Johannes Lassenius (1636 bis 1692), erläutert Steiger. Sie wurde von dem unbekannten Maler recht genau auf die Empore als farbige Darstellung übertragen. Die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, werde bis zum Jüngsten Tag vom Teufel bedroht, lasse sich das Bild entschlüsseln.

Protestanten nutzten Vorlagen von Jesuiten

Ein schönes Beispiel der Emblematik sind ebenso die Bilder an der Kapelle der Bürgermeisterfamilie Hassert in der Anklamer Marienkirche, die auch für Familienandachten, Gespräche und als Grablege diente.

Anders als zunächst erwartet findet man in den lutherischen Kirchen viele Embleme, die auf Katholiken und auch auf Calvinisten zurückgehen. Sehr verbreitet im Ostseeraum waren beispielsweise Darstellungen aus dem Werk „Pia desideria“, des Jesuiten Herman Hugo (1588 bis 1629), wie man sie auf sehr sanierungsbedürftigen Darstellungen in Bobbin findet.

Die Kunsthistoriker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben die zahlreichen Emblemen im Gegensatz zur mittelalterlichen Ausstattung in ihren Darstellungen höchstens erwähnt, sahen sie, als unbedeutend an schildert Steiger. Bei Umgestaltungen wurde häufig „reiner Tisch gemacht“, diese barocken Ausstattungen beseitigt. Wie spannend die Beschäftigung damit ist, zeigt der Professor am 16. November um 18 Uhr im Krupp-Kolleg:

Anselm Steiger: Herzenstheologie, Beichte und Absolution. Die emblematischen Gemälde am Beichtstuhl in der Kirche zu Neuburg (Nordwestmecklenburg) im Kontext“, im Livestream verfolgbar

Von Eckhard Oberdörfer