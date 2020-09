Vorpommern

Das Jakobskreuzkraut, auch Jakobsgreiskraut genannt, ist auf dem Vormarsch. Das bereitet Rinder-, Pferde-, Schaf und Ziegenzüchtern Sorge, weil die gelb blühenden Pflanzen giftig sind. Sie enthalten Pyrrolizidin-Alkaloide, die zu chronischen Lebervergiftungen führen können. Das Gift reichert sich allmählich an, es dauert also, bis die Tiere krank werden.

Schon nach der Jahrtausendwende sorgte das bundesweit insbesondere in Niedersachsen für Sorgen bei den Bauern. Damals nannte eine Statistik bundesweit über 100 bestätigte Todesfälle bei Pferden, die auf das Jakobskreuzkraut zurückgeführt wurden.

Anzeige

In MV ist Ludwigslust-Parchim der Schwerpunkt

Inzwischen breitet sich die Giftpflanze auch in Mecklenburg-Vorpommern aus. Schwerpunkt im deutschen Nordosten sei der Kreis Ludwigslust-Parchim, informiert Claus Tantzen, Sprecher des Schweriner Landwirtschaftsministeriums. Aber auch in Vorpommern ist das vermehrte Auftreten des Krauts ein Problem. Das Ministerium hat ein Informationsblatt entwickelt, um die Ausbreitung der Giftpflanze in MV einzudämmen.

Weitere OZ+ Artikel

Kaninchen vertragen Jakobskreuzkraut

Am Rügenzubringer B 96n könne man beispielsweise Jakobskreuzkraut finden, berichtet Birger Buhl, Mitarbeiter der Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen. Auch an Alleen zwischen Straßen und Feldern sei die Pflanze häufig zu finden. Buhl bestätigt Todesfälle durch die giftigen Pflanzen, eine Statistik kenne er nicht. Für die Naturschützer sei das Jakobskreuzkraut aber kein grundsätzliches Problem – zumal es kein Neophyt sei. Mit anderen Worten: Es ist eine einheimische Pflanze.

Kaninchenhalter müssen sich übrigens keine Sorgen machen, so Buhl. Die Tiere fressen die Wurzeln des Jakobskreuzkrautes, die Pflanzenteile passieren aber den Magen-/Darmtrakt ohne negative Auswirkungen auf deren Gesundheit. Allerdings hat die Myxomatose, die Kaninchenpest, die Bestände dieser Tiere in der Natur großteils vernichtet. Birger Buhl vermutet, dass dies die Verbreitung des Jakobskreuzkrautes begünstigt.

Lesen Sie auch: Vorpommern: Vergiftet das Jakobskreuzkraut unseren Honig?

Pferde sind stärker als Rinder betroffen

„Pferde, aber auch Rinder reagieren empfindlicher als Schafe und Ziegen“, sagt Jörg Espig, Vorsitzender des Bauernverbandes Ostvorpommern. Er ist zugleich Geschäftsführer der Usedomer Agrar GmbH. „Ich kenne Halter, deren Pferde an dem Gift gestorben sind.“ Im Einzugsbereich des Bauernverbandes Ostvorpommern sei die Ausbreitung überall gleichmäßig, regionale Unterschiede gebe es nicht.

„Die Pflanze ist nicht nur im frischen Zustand giftig, die Alkaloide werden auch nach Heu- und Silagebereitung nicht abgebaut“, ergänzt Anne Vaegler, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Ostvorpommern. „In der Regel fressen die Tiere aufgrund des bitteren Geschmacks die frischen Pflanzen nicht. Das eigentliche Problem ist das Heu, denn im getrockneten Zustand verliert die Pflanze ihre Bitterstoffe.“

Extensive Bewirtschaftung fördert die Ausbreitung

Die wichtigste Ursache für das verstärkte Vorkommen des Jakobskreuzkrautes sind Veränderungen in der Flächenbewirtschaftung. Die Giftpflanze wächst vor allem auf Stilllegungsflächen, auf Extensivgrünland, Wegrändern, Böschungen, aber auch extensiv genutzten Weiden und Pferdeweiden. Das heute auf Brachen, Bahndämmen oder Straßenrändern keine Herbizide mehr eingesetzt werden, begünstigt die Ausbreitung der Pflanzen.

Jakobskreuzkraut Quelle: Wikipedia

„Auch nicht korrekt bewirtschaftete kommunale Flächen oder die Unwissenheit der Menschen sind ein Problem“, sagt Vaegler. Denn Jakobskreuzkraut sieht schön aus, Bürger nehmen es mit und verbreiten so die Samen. Auch die häufige Verwechslung mit dem zu Heilzwecken verwendeten Johanniskraut sei ein Problem. „Laut unseren Mitgliedern ist die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes aktuell aber kein großes Problem im früheren Ostvorpommern“, so Vaegler weiter. „Auf bewirtschafteten und gut gepflegten Flächen ist Jakobskreuzkraut eher selten. In den letzten fünf Jahren soll der Bestand etwas zugenommen haben.“

Aktuell sei die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes in unserer Gegend beherrschbar, schätzt Jörg Espig ein. Am besten sei es, die Pflanzen konsequent mit dem Spaten auszustechen. Auch in der Vergangenheit gingen Landwirte so vor. Auch das Abbrennen von Wiesen mit Jakobskreuzkraut wurde früher zur Eindämmung des Bestandes eingesetzt. Auf konventionell und intensiv genutzten Flächen können auch heute noch Herbizide eingesetzt werden.

Samen fliegen bis zu 70 Meter weit Nach der Wende wurden große Teile der vormals intensiv genutzten Grünlandflächen aufgegeben oder zum Beispiel von Pferdehaltern als Weide genutzt. Das Jakobskreuzkraut konnte daher wieder regelmäßig blühen, was bei intensiver Nutzung durch häufiges Mähen beziehungsweise Mähen nach Beweidung früher verhindert wurde. Die Pflanze siedelt sich gerne auf kahlen Bodenoberflächen, extensiv bewirtschafteten Flächen, schlecht gepflegten Weiden mit Trittschäden, an Wegrändern oder auf Brachen an. Untersuchungen aus Neuseeland belegen, dass die Samen maximal 40 bis 70 Meter weit fliegen können. Studien in der Schweiz und Paulinenaue (Land Brandenburg) zeigen, dass das Auftreten des Jakobskreuzkrautes durch geringe oder gänzlich unterlassene Düngung, geringe Nutzung, fehlende oder ungenügende Grünlandpflege und typische Grünland-Hanglagen gefördert wird. info: Angaben des Landwirtschaftsministeriums

2020 weniger Jakobskreuzkraut

Es bestehe kein Grund für Panik, aber man dürfe das Problem nicht unterschätzen, beschreibt Claus Tantzen die Sicht des Landwirtschaftsministeriums. Seit 2016 werde die Entwicklung genauer verfolgt. „In diesem Jahr gab es weniger Pflanzen als in den Vorjahren“, so Tantzen. Das könnte daran liegen, dass wegen der Futterknappheit im Frühjahr extensiv genutztes Grünland gemäht wurde, es nicht zu Blüte und Samenbildung kam.

Lesen Sie auch: Giftpflanzen breiten sich aus: Gefahr für Menschen und Tiere

Claus Tantzen Quelle: Cornelius Kettler

„Ohne entsprechende Pflege und Nutzung, inklusive richtiges Weidemanagement des Grünlandes wird das Jakobskreuzkraut aber wieder auftreten“, so Tantzen. Denn in den vergangenen Jahren seien Wiesen vielfach durch die Trockenheit zusätzlich geschädigt worden, sodass das Jakobskreuzkraut dort „leichtes Spiel“ hatte, sich zu vermehren. „Wir empfehlen eine Nachsaat bei Trockenschäden.“ Dichter Grasbewuchs ohne Lücken erschwere das Wachstum des Jakobskreuzkrautes.

Es gibt auch Fälle, bei denen die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes zu Problemen führen kann, die nichts mit landwirtschaftlicher Nutzung zu tun haben. Ein Beispiel dafür ist eine etwa vier Hektar große Fläche zwischen Dreizehnhausen und der Kreisstraße 4 in der Gemeinde Wackerow. Diese Ackerfläche hatten die Energiewerke Nord in Lubmin als Ausgleichsfläche für einen Eingriff in den Naturhaushalt zur Kompensation der Eingriffe durch den Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer Heide“ erworben.

Einsatz von Eggen auf Ausgleichsfläche

„Sie wurde in strukturreiches Extensivgrünland umgewandelt“, informiert Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. „Dabei sind auch Obstbäume und eine straßenbegleitende Feldhecke angepflanzt worden“. Damit bei Dreizehnhausen eine blüten- und insektenreiche Wiese existieren kann, werde spät gemäht, um das Ausblühen und Aussamen der Pflanzen zu ermöglichen. Das begünstigt auch die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes.

EWN-Geschäftsführer Jürgen Ramthun kam selbst zum Lokaltermin mit dem Naturschutz. Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel kommt bei Dreizehnhausen nicht in Frage. Die EWN seien sich ihrer Verantwortung bewusst, sagt Sprecherin Marlies Philipp. Mit mechanischer Bekämpfung der Ausbreitung, also dem Umbrechen von Flächen auf denen die giftigen Pflanzen wachsen, bekomme man das Problem aber gut in den Griff. Es wurde mehrfach eine Egge eingesetzt. Umbrechen wird vom Landwirtschaftsministerium bei solchen Wiesen empfohlen.

Lesen Sie weiter: Hilfe aus der Natur: Nachtfalter soll giftiges Jakobskreuzkraut wegfressen

Blutbären leben auf Jakobskreuzkraut

„Leider sind durch Jakobskreuzkraut besonders die naturschutzfachlich wertvollen Magerrasen gefährdet“, ergänzt Claus Tantzen. „Es kann die Wiederansiedlung der Wildkräuter und Gräser erschweren, die für diese Standorte typisch sind.“

Die Raupe des später etwas daumennagelgroßen Nachtfalters Jakobskrautbär, auch Blutbär genannt. Quelle: OZ

Die Natur wäre aber ohne die Giftpflanze ärmer. Die Raupen des Blutbären ernähren sich ausschließlich von den Blättern dieser Pflanze. In Mecklenburg-Vorpommern ist diese Schmetterlingsart als gefährdet im Bestand eingestuft und steht auf der Roten Liste. In Vorpommern kommt dieser Großschmetterling zum Beispiel bei Franzburg vor, so Birger Buhl. Der Blutbär dürfte von der Ausbreitung des Jakobskreuzkrauts profitieren, schätzt Claus Tantzen ein. Ansonsten habe das Jakobskreuzkraut keinen besonderen Wert.

Achim Froitzheim, der Sprecher Vorpommern-Greifswalds gibt indes zu bedenken, dass es weitere gelb blühende Pflanzenarten und auch andere nicht giftige Kreuzkrautarten wie Frühlings-Kreuzkraut, Johanniskräuter gibt, die auf Wiesen neben dem Jakobskreuzkraut wachsen. „Alle Kreuzkräuter haben für eine Vielzahl verschiedener Insektenarten eine große Bedeutung als Nahrungs- oder auch Eiablagepflanzen“, sagt Froitzheim. „Insgesamt sind mehr als 170 Arten bekannt, die am Jakobskreuzkraut leben.“ Mehr Blutbären könnten zur Reduzierung der giftigen Pflanze führen. Damit habe man in Schleswig-Holstein positive Erfahrungen gemacht, so Froitzheim. Gegenwärtig werde darum auf der Ausgleichsfläche in der Gemeinde Wackerow über die Ansiedlung von Blutbären nachgedacht.

Von Eckhard Oberdörfer