Greifswald/Usedom

Es ist kurz vor 18 Uhr, als ein Jäger Ende August vergangenen Jahres in einem Waldstück südlich von Greifswald ein verlassenes Fahrzeug entdeckt. Nur einige Hundert Meter entfernt liegt ein lebloser Körper, den Spürhunde wenige Stunden später ausfindig machen. Schnell steht fest, wer die Frau ist. Es handelt sich um eine 85-Jährige aus Potthagen, die seit fast einem Monat als vermisst gilt. Es ist ein besonders tragischer Fall. Denn die Frau verirrte sich aufgrund einer Umleitung in dem Waldstück, das nur zwei Kilometer Luftlinie von ihrem Wohnort entfernt liegt.

Sie ist zudem eine von sieben vermissten Personen, die in Vorpommern Greifswald im vergangenen Jahr nur noch tot aufgefunden werden konnten. Bei insgesamt 309 Vermisstenfällen im Landkreis war die Polizei 2021 im Einsatz – durchschnittlich fast einen Fall pro Tag. Oft kehren die Personen entweder kurze Zeit später wieder zurück oder sie werden aufgefunden. Häufig auch durch Hinweise aus der Bevölkerung.

Kinder und Jugendliche machen größten Anteil aus

So auch im Fall einer 24-jährigen Studentin aus Greifswald, die am 8. Januar dieses Jahres aus ihrem Studentenwohnheim verschwunden war. Wenige Stunden, nachdem eine Personenbeschreibung und ein Foto der jungen Frau veröffentlicht wurden, führte der Hinweis eines Bürgers zum Auffinden der Studentin, die sich in der Wohnung einer Bekannten aufhielt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ein Baustein, um eine vermisste Person zu finden.

Den größten Anteil verschwundener Personen würden Kinder und Jugendliche ausmachen, die von zu Hause oder aus Betreuungseinrichtungen weglaufen, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse von der Polizeiinspektion Anklam. Daneben gebe es auch einige Menschen, die immer mal wieder aus Kliniken oder Pflegeheimen kurzzeitig verschwinden.

Personen gelten dann als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben, ihr Aufenthalt unbekannt ist und für sie eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden kann, erklärt der Polizeisprecher. Dass man 24 Stunden warten muss, bevor man eine Person bei der Polizei als verschwunden meldet, sei deshalb ein Irrtum, so Krosse weiter.

Bei der Suche nach einer vermissten Person greifen unterschiedliche Schritte ineinander. Zunächst suchen die Beamten der örtlich zuständigen Dienststelle im Umkreis nach dem Vermissten. Parallel werden Krankenhäuser abgefragt, die Handyortung wird geprüft und die Bundespolizei informiert. „Wenn es Sinn macht, werden auch Diensthundeführer mit einem Fährtenhund oder ein Polizeihubschrauber eingesetzt“, erklärt der Polizeisprecher weitere Möglichkeiten.

Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam Quelle: Hannes Ewert

„Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ...“

Helikopter und Spürhunde kamen auch bei der 85-Jährigen aus Potthagen zum Einsatz. Weil die Frau mit dem Auto unterwegs war, konnte jedoch kein klares Gebiet abgesteckt werden. Bei der Suche mit dem Helikopter und einer Wärmebildkamera wurde der Wald zum Problem. Denn je dichter die Baumkronen, desto schwieriger wird es, auf den Bildern ein Signal zu erkennen.

Eine weitere Hürde bei der Suche: Die Frau hatte kein Handy bei sich und konnte so nicht geortet werden. Allein fünf Beamte arbeiteten an diesem Fall. „Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nur dass die Kollegen nicht einmal wussten, in welchem Heuhaufen sie schauen mussten“, erklärte Krosse damals gegenüber der OZ.

16-Jähriger aus Ueckermünde bis heute verschwunden

Obwohl die Mehrheit der Vermissten irgendwann wieder auftaucht, gibt es auch Menschen, die seit mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten als vermisst gelten. In Vorpommern-Greifswald gehören 21 Personen dazu. So wie der Fall von Jan Erstling, damals 16 Jahre alt, aus Ueckermünde. Er ist seit dem 15. Dezember 2000 verschwunden. Von seinem letzten Praktikumstag in einem Restaurant, das nur zehn Minuten mit dem Fahrrad vom Elternhaus entfernt lag, war er nicht zurückgekehrt. „Diese Fälle werden durch die Kriminalbeamten immer wieder mal nach neuen Erkenntnissen geprüft“, erklärt der Polizeisprecher. Im Jahr 2016 gab es einen Hinweis, dass sich Jan Erstling möglicherweise in Polen aufhalten würde. Doch dieser bestätigte sich nicht.

Von Christin Lachmann