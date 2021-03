Insel Usedom/Greifswald

„Dieser Landkreis braucht mehr Impfstoff, wenn die Inzidenz nicht wieder gewaltig in die Höhe schnellen soll und wenn der Tourismus und der Einzelhandel eine richtige Chance haben sollen, wieder komplett zu öffnen.“ Das sagt der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, und wiederholt nachdrücklich eine Forderung, die er bereits im Namen vieler Unternehmen vor zwei Wochen Richtung Schwerin geschickt hat.

Jürgens sieht besonders wegen der rasant im nördlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation und der Nähe zu Polen, wo der Inzidenzwert für das gesamte Land mittlerweile schon über 220 liegt, die Landesregierung in der Pflicht. „In anderen Bundesländern, etwa Sachsen und Bayern, die ebenfalls Landkreise mit direktem Grenzverlauf zu Polen und Tschechien haben, erhalten diese Landkreise mehr Impfstoff als andere. Die Impfung dort soll vorbeugend als Riegel wirken, damit die Ansteckung eingedämmt wird. Ein solches Denken und Handeln fordere ich auch von unserer Landesregierung“, so der Verbandspräsident.

Mancherorts sind alle Neuinfektionen Mutationen

Für die Amtsärztin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Dr. Marlies Kühn, besteht durchaus Anlass zur Sorge angesichts der zunehmenden Mutationen: „Wir beobachten das Infektionsgeschehen auch unter dem Aspekt der Mutationen sehr genau. Insbesondere die Variante aus England sowie auch diejenige aus Südafrika sind bei uns bereits nachgewiesen und machen derzeit einen Anteil an den Gesamtinfektionen von rund 30 Prozent aus. Es ist wie in ganz Deutschland auch bei uns im Kreis die Tendenz festzustellen, dass dieser Anteil zunimmt.“

Wer die aktuelle Karte des Landkreises betrachtet, sieht, dass besonders im nördlichen Teil von Vorpommern-Greifswald die Mutationen weit verbreitet sind und dass es in den Ämtern Usedom-Süd und Usedom-Nord, Amt am Peenestrom und Lubmin Orte gibt, in denen alle positiv getesteten Corona-Fälle eine Mutationsform aufweisen. In Wolgast sind mittlerweile knapp drei Viertel der neuen Infektionen Mutationen, ebenso in Karlshagen. In der Universitäts- und Hansestadt sind es mehr als die Hälfte.

Zusätzlicher Impfstoff für Riegel-Wirkung

Zwar ist die Inzidenz in vielen Gemeinden gesunken, doch da die Mutationen, besonders die britische, sehr viel ansteckender ist als normale Coronaviren, bestehe aktuell die Sorge, dass die Infektionszahlen ganz schnell wieder in die Höhe schießen könnten, heißt es vom Landkreis. Daher sehe man ähnlich wie der Unternehmerverband die Notwendigkeit, zusätzliche Impfdosen für Vorpommern-Greifswald zur Verfügung zu stellen. „Wir sind wirklich froh, dass am Mittwoch grünes Licht kam für den Astrazenica-Impfstoff, der zu kalt gelagert worden war, als er uns angeliefert wurde. Die genaue Überprüfung hat ergeben, dass der Impfstoff keinerlei Schaden genommen hat und nun freigegeben ist. Er kann verimpft werden“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Polizeibeamte kontrollierten auch am Mittwoch an der polnischen Grenze die Ein- und Ausreisenden und wiesen sie auf geltende Corona-Regelungen hin. In Polen steigt die Inzidenz weiter rasant. Quelle: Hannes Ewert

Unternehmerverbandspräsident Gerold Jürgens fordert den zusätzlichen Impfstoff für den Kreis auch deshalb, wie er sagt, weil andere Kreise in MV, die beim Inzidenzwert noch besser dastehen als Vorpommern-Greifswald, ebenfalls geschützt werden müssen. „Es kann niemand wollen, dass in Vorpommern-Rügen oder der Mecklenburgischen Seenplatte die Zahlen auch wieder hochgehen. Wenn aber Polen Hochrisikogebiet ist, dann müssen wir gerade angesichts vieler Berufspendler und allen Schnelltests zum Trotz befürchten, dass was überschwappt“, sagt er. Wenn dann alles wieder heruntergefahren werden müsse, werde das der Wirtschaft das Genick brechen.

977 Impfungen am Dienstag

Er hofft, dass in Schwerin seine mehrfach vorgebrachten Forderungen wahrgenommen wurden: Der Landkreis hat in dieser Woche etwas mehr Impfstoff erhalten als in den Wochen zuvor und seine Impfrate pro Tag unverzüglich hochgefahren. So konnten die Impfzentren in Greifswald und Pasewalk zusammen mit den im Einsatz befindlichen mobilen Impfteams am Dienstag, dem 9. März, insgesamt 977 Impfungen vornehmen. „Jetzt zeigt sich, dass das Vorhandensein von Impfstoff in ausreichender Menge tatsächlich der gravierendste Faktor ist, der über den Erfolg unserer gemeinsamen Impftätigkeit entscheidet“, sagt Kreisimpfmanager Dr. Timm Laslo.

Impfaußenstelle Anklam auch kommende Woche in Betrieb

Wegen der größeren Menge an Impfdosen sei sofort entschieden worden, mit dem Standort Anklam in der geografischen Mitte des Landkreises auch die erste von sieben Impfaußenstellen am Donnerstag und Freitag (11. und 12. März) zu öffnen. Für Freitag sind sogar noch einige Impfplätze frei, eine Anmeldung über die zentrale Hotline des Landes ist noch möglich. Auch am 18. und 19. März wird in Anklam geimpft werden.

„Wenn die Versorgung des Kreises mit Impfstoff wie erwartet kontinuierlich gesteigert werden kann, werden wir analog die Zahl der täglichen Impfungen weiter hochfahren“, sagte der Impfmanager. Es sei noch „Luft nach oben“.

Corona, Fallstatistik Vorpommern-Greifswald, Grafik Quelle: OZ

Die gemischten Teams in den Impfzentren und in den mobilen Teams, in denen Mitarbeiter des Landkreises, der Universitätsmedizin Greifswald, der Hansestadt Greifswald, der Bundeswehr, des THW, des DRK, der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und des Arbeiter-Samariter-Bundes zusammenarbeiten, so Laslo, seien bestens organisiert und hoch motiviert.

Von Cornelia Meerkatz