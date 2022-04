Vorpommern-Greifswald: Arbeitslosenzahlen im März gesunken

Greifswald/Wolgast

In Vorpommern-Greifswald ist die Arbeitslosenquote im März gesunken. Derzeit sind 9 655 Männer und Frauen im Landkreis arbeitslos gemeldet. Das sind 457 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf aktuell 8,4 Prozent, wie die Agentur für Arbeit Greifswald mitteilt. „Trotz der hohen Corona-Inzidenzwerte und der in Mecklenburg-Vorpommern verlängerten Schutzmaßnahmen sank die Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Greifswald bereits im März unter die 10 000er-Marke“, sagt Klaus-Peter Köpcke, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur Greifswald.

Aktuell sind knapp über 9 600 Männer und Frauen auf der Suche nach einer bezahlten Beschäftigung. Das sind 457 weniger als im Februar und rund 1 300 weniger als vor einem Jahr. „Der regionale Arbeitsmarkt hat sich weitestgehend von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt“, so Köpcke. Im März 2020 waren noch knapp über 10 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Damals spiegelten sich die Auswirkungen des im März 2020 begonnenen Lockdowns erst in den April-Daten wider. Der aktuelle Rückgang sei saisontypisch: „Regelmäßig sinkt im Frühjahr saisonal bedingt die Arbeitslosigkeit“, erläutert Köpcke.

Arbeitsagentur auch auf Geflüchtete eingestellt

Auch die Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist in der Arbeitsagentur und den Jobcentern in Vorpommern-Greifswald rückläufig, liege aber weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Pandemie. Im Berichtsmonat waren rund 3 800 Männer und Frauen länger als ein Jahr auf Arbeitssuche. Aktuell betreuen die Vermittlerinnen und Vermittler des gemeinsamen Arbeitgeber-Service fast 3 000 offene Stellen. Im März zeigten noch einmal 18 Unternehmen für 115 Beschäftigte Kurzarbeit an (Stand 27. März). In welchem Umfang die angezeigte Kurzarbeit tatsächlich genutzt wird, zeige sich erst in den Abrechnungen. Für diese Abrechnungen haben die Unternehmen drei Monate Zeit.

Auch die Folgen des Ukraine-Krieges könnten sich noch auf den Arbeitsmarkt auswirken. Zwar stehe zunächst einmal die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten, die nach Vorpommern-Greifswald kommen, an erster Stelle, sagt Köpcke. „Ich gehe aber davon aus, wenn ihre Unterbringung geklärt ist und ihre persönliche Situation es zulässt, können sich einige auch vorstellen, hier eine Arbeit aufzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen“, so der stellvertretende Leiter weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb können sich die Schutzsuchenden auch an die Arbeitsagentur wenden. „Die Arbeitsagentur berät zur Arbeitsmarktsituation in der Region, vermittelt entsprechend der Qualifikation offene Stellenangebote und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Förderleistungen erbringen“, erklärt Köpcke. Die Arbeitslosen-Quote liegt aktuell in den Geschäftsstellen Anklam bei 9,3 Prozent, in Greifswald bei 6 Prozent, in Ueckermünde bei 10,6 Prozent und in Wolgast bei 7,8 Prozent.

Von OZ