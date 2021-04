Greifswald

Vorpommern-Greifswald ist seit Dienstag der am stärksten von Corona betroffene Kreis in Mecklenburg-Vorpommern, die 7-Tages-Inzidenz stieg auf 201,2 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte verschärft der Landkreis ab Mittwoch, 14. April, die Coronaregeln wie in der Landesverordnung vorgegeben. Neben der Notbetreuung in Kitas gilt eine Ausgangssperre und die Einreise in den Kreis ist grundsätzlich untersagt. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie lange gilt die Ausgangssperre?

Zwischen 21 und 6 Uhr darf das eigene Grundstück oder die eigene Wohnung ohne triftigen Grund nicht verlassen werden. Zu triftigen Gründen zählen laut der Allgemeinverfügung des Kreises u.a. die Arbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, Betreuungsaufgaben, Besuche von Uni, Schule und Kita, das Einkaufen für den täglichen Bedarf, medizinisch notwendige Arztbesuche, notwendige Besuche der Kernfamilie oder die Begleitung Hilfsbedürftiger oder Sterbender. In Einzelfällen können andere Gründe anerkannt werden. Grundlage für die Einschränkung ist, dass der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschritten hat und das Infektionsgeschehen diffus, also nicht auf lokale Ausbrüche, eingrenzbar ist.

Mit wem darf ich mich noch treffen?

Private Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person gestattet, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Lebenspartner, die nicht in einem Haushalt leben, gelten als ein Hausstand.

Welche Eltern dürfen ihre Kinder noch in die Kita bringen?

Die Kindertagesstätten stellen am Mittwoch auf die sogenannte Notbetreuung um. Damit dürfen nur noch Eltern ihre Kinder in die Einrichtung bringen, die in einem als systemrelevant geltenden Beruf arbeiten und die einen Unabkömmlichkeitsnachweis vom Arbeitgeber vorlegen können.

Wer darf noch in den Kreis einreisen?

Weil der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 150 lag, ist die Einreise in den Kreis ohne triftigen Grund untersagt. Zweitwohnungsbesuche und tagestouristische Ausflüge stellen keine triftigen Gründe dar. Zu den Ausnahmen zählen u.a. die Abwendung von Gefahr für Leib und Leben, die Arbeit, Besuch von Uni, Schule und Kita, Einkäufe für den täglichen Bedarf, Inanspruchnahme von Einrichtungen und Angebote der Pflege sowie der Eingliederungshilfe durch die Berechtigten sowie der Besuch der in diesen Einrichtungen und Angeboten lebenden Menschen und der Besuch der Kernfamilie oder Arztbesuche.

Machen die Schulen wieder zu?

Da der Kreis auch am Mittwoch den Inzidenzwert von 150 überschreiten wird, muss im Landkreis laut Anordnung des Bildungsministeriums der Präsenzunterricht ab kommendem Montag ausgesetzt werden. Weil der Vereinskindersport an den Präsenzunterricht gekoppelt ist, wird auch er voraussichtlich ab Montag gestrichen, teilte der Kreis am Dienstag mit.

Von Christopher Gottschalk