Anklam/Greifswald

In Anklam und Greifswald haben in der vergangenen Woche wieder einige kleine Wunder das Licht der Welt erblickt und Paare zu stolzen Eltern gemacht. In der Unimedizin in Greifswald sind in der Woche vom 20. September bis zum 26. September sieben Mädchen und sieben Jungen geboren worden.

Auch in Anklam gab es mehrere Geburten. Der kleine Florian Uteg ist am 18. September 2021 um 10.54 Uhr geboren. Er kam mit 3090 Gramm und zarten 48 Zentimetern auf die Welt. Von jetzt an lebt er bei seiner Familie in Torgelow.

Kitana, Helen, Florian und Tilda wurden in der vergangenen Woche im Ameos Klinikum in Anklam geboren. Die OZ wünscht euch einen guten Start ins Leben!

Ein kleines Mädchen mit dem Namen Kitana Emilia Siebrecht hat am 20. September 2021 um 8.25 Uhr das Licht der Welt erblickt. Sie wurde in ihrer Heimatstadt Anklam mit 3230 Gramm und 50 Zentimetern geboren.

Helen Thea Zenke wollte scheinbar unbedingt noch am 20. September geboren werden. Die kleine Pentinerin wurde um kurz vor Mitternacht um 23.23 Uhr mit zarten 2940 Gramm und 51 Zentimetern geboren.

Am 22. September 2021 ist die kleine Tilda Aurelia Lexow aus Anklam geboren. Sie kam um 17.59 Uhr mit 3160 Gramm und 49 Zentimetern in ihrer Heimatstadt auf die Welt.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben und gratulieren allen frischgebackenen Eltern herzlich, auch denen, die nicht genannt werden wollen.

Von OZ