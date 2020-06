Vorpommern-Greifswald: Bevölkerung wird älter und pflegebedürftiger

Vorpommern-Greifswald

Die Bevölkerungsstruktur im Landkreis Vorpommern-Greifswald führt in den kommenden Jahren zu einem sehr deutlichen Anstieg der älteren und hochaltrigen Bevölkerung. Laut Einschätzung der Kreisverwaltung wird diese Entwicklung zu einem enormen Zuwachs an Pflegebedürftigen führen. Damit steige der Bedarf an ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege ebenfalls gravierend, was den Platzbedarf bzw. den Personalbedarf betrifft.

Zudem weise die Altersstruktur der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Bevölkerungsprognose darauf hin, dass das Arbeitskräfte- sowie Töchter- und Schwiegertöchter-Potential für die Pflege abnehmen wird. Der Bedarf an ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie an betreuten Wohnformen und seniorengerechten, das heißt barrierearmen Wohnungen werde weiter stark zunehmen.

Gute Versorgung der Bevölkerung

Diese Einschätzung ist Teil der neuen Pflegesozialplanung für Vorpommern-Greifswald, die von Verwaltungsmitarbeitern für 2025/2030 erarbeitet und jüngst vom Kreistag nahezu einstimmig beschlossen wurde. In MV sind alle Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, regelmäßig ein solches Papier zu erstellen und an den Bedarf anzupassen.

Laut Landrat Michael Sack ist es bislang gemeinsam mit den Dienstleistern in diesem Bereich gelungen, unter den Bedingungen eines Flächenkreises eine gute Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die neue Planung mit der Erhebung von Daten mache deutlich, dass Pflegebedürftigkeit in der Kommunalpolitik einen besonderen Stellenwert einnehmen müsse.

Die Pflegeinfrastruktur, die medizinische Versorgung sowie die Betreuung und Beratung seien angesichts der demografischen Entwicklung künftig noch besser aufeinander abzustimmen und zu vernetzen.

Von Petra Hase