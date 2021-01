Zinnowitz/Mölschow

Sie nagen an Bäumen, sorgen für verstopfte Gräben, lassen Abflüsse überlaufen und Wiesen überfluten – Biber sind zu einer schwer beherrschbaren Plage geworden. Die Leidtragenden sind vor allem Landwirte und die Wasser- und Bodenverbände.

Für Vizelandrat Jörg Hasselmann ( CDU) ist die Biber-Population im Landkreis Vorpommern-Greifswald „außer Kontrolle geraten. Ich gehe davon aus, dass wir allein im Kreis um die 2000 Biber haben. Die Schäden sind mittlerweile enorm. Zahlen müssen die Flächeneigentümer, weil die Gebühren steigen.“

Anzeige

Christiane Loist kennt das Problem. Ortstermin: Die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom-Peenestrom wird von Klaus Schultz aus Zinnowitz erwartet. Er ist Schöpfwerkswärter und steht mit ihr am Graben 45 zwischen Bannemin und Zinnowitz. Hier gibt es auch einen arbeitssamen Nager.

Gefährliche Hohlräume in Deichen und Böschungen

An zwei Stellen hat der Biber dort jeweils einen Damm gebaut, um seinen Bau zu schützen. Die Folge: Sie stauen mit den Dämmen die Gräben an und sorgen dafür, dass angrenzende Felder und Wiesen überflutet werden. Gefährlich wird es für Mensch und Technik in Grabennähe, wenn die Biber mit Röhren für Hohlräume in Deichen und Grabenböschungen sorgen.

Lesen Sie auch: Einwohner besorgt: Wolf spaziert durch Negast und Stralsund

Termine dieser Art häufen sich. „Hier müssen wir sofort reagieren. Vor dem Damm ist das Wasser schon gut einen halben Meter höher. Ohne einen Bagger kommen wir da nicht ran.“

Bis 20 000 Euro für Beseitigung von Biberschäden jährlich

Wie hoch der Schaden ist, kann Christiane Loist nicht beziffern. Die Kosten trägt der Verband. „Zwischen 15 000 und 20 000 Euro geben wir pro Jahr für die Beseitigung von Biberschäden aus. Und das flächendeckend im Verbandsgebiet. Besonders aktiv ist der Biber in Peenemünde, Zinnowitz oder am Bebrowbach in Bauer-Wehrland nahe Lassan“, sagt die Geschäftsführerin. Das Verbandsgebiet umfasst rund 56 300 Hektar.

Für „biberbedingte Ausgaben“ gibt es seit dem vergangenen Jahr einen Zuschuss vom Land. „Für uns sind das 11 000 Euro“, sagt Christiane Loist. Schwerin habe insgesamt 400 000 Euro an die Wasser- und Bodenverbände ausgereicht. Sie wurden anteilig vergeben.

Lesen Sie auch: Naturfreund entsetzt: Biberschäden auf dem Gnitz werden immer größer

„Das Geld vom Land reicht hinten und vorne nicht“, beklagt Hasselmann. Hinzu komme, dass die Verbände gar nicht mehr hinterherkommen, alle Schäden zu beseitigen.

Ein Ausweg aus der Misere könnte die im vergangenen Jahr erlassene Biberverordnung des Landes sein. Sie sieht vor, dass etwa Wasser- und Bodenverbände oder Unternehmen ohne vorherige Genehmigung „Maßnahmen“ gegen den Biber ergreifen können. Und das kann bis zum Abschuss gehen. Die Maßnahmen seien aber nur dann zulässig, wenn keine zumutbaren Alternativen gegeben sind.

Abschuss wenn es um Leib und Leben geht

„Rechtlich ist das schwierig, weil der Biber unter Artenschutz steht. Möglich sein sollte es aber, wenn es um Leib und Leben geht“, sagt Hasselmann und verweist auf ein Beispiel zwischen Neu Kosenow und Bugewitz bei Anklam. Dort setzt eine Biberfamilie seit Langem dem Bahndamm der Linie Berlin– Stralsund kräftig zu. Durch den ständig hohen Wasserstand wird der Bahnkörper durchfeuchtet.

Eine von vielen „Baustellen“ im Wasser- und Bodenverband Untere Peene in Anklam, wie Geschäftsführer Jens Uhthoff betont. „Der Biber ist ein Riesenproblem. Im vergangenen Jahr haben wir über 100 000 Euro ausgegeben, um Biberschäden zu beseitigen. Mit rund 70 000 Euro wurden wir vom Land unterstützt. Damit rechnen wir auch in diesem Jahr.“

Der Biber hat im Graben zwischen Bannemin und Zinnowitz einen Damm gebaut, so dass sich das Wasser hier staut. Quelle: Henrik Nitzsche

Der Nager sei flächendeckend im Verbandsgebiet unterwegs. Uhthoff berichtet von über 200 Problemstandorten im Verbandsgebiet, das eine Fläche von knapp 80 000 Hektar umfasst. Staubauwerke mussten beispielsweise von Holzstautafeln auf Stahlstautafeln umgerüstet werden. Bei dem betroffenen Bahndamm hatte man es mit einem Stromzaun und einer Kanisterkette versucht, den Biber zu vertreiben. Da hat das Tier einfach 30 Meter flussaufwärts einen neuen Damm gebaut.

Biber in der Kanalisation entdeckt

Auch in der Stadt Anklam ist er zum Problemtier geworden: „Der Biber wurde schon in der Kanalisation entdeckt. Im Stadtgebiet haben wir massive Probleme“, so der Geschäftsführer.

Auch Uhthoff sieht in der Biberverordnung des Landes einen Anfang, um gegenzusteuern. „Fangen und umsetzen ist sicher ein guter Ansatz. Es gibt im Land aber keine Biberreviere mehr, wo wir sie hinbringen können, weil die optimalen Reviere schon besetzt sind. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Man darf es aber nicht auf die Leute abwälzen, die hier leben.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vizelandrat Hasselmann geht noch weiter: „Wir wollen die Biberverordnung anpassen, ähnlich wie sie in Bayern umgesetzt wird. Dass wir bestimmte Gebiete ausweisen, in denen der Biber eben nicht seinen Schutzstatus hat. Da muss man dann gegen ihn vorgehen.“

Von Henrik Nitzsche