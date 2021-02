Vorpommern-Greifswald

Seit dem 22. Januar gilt in Vorpommern-Greifswald per Allgemeinverfügung des Landkreises für Bewohner eine nächtliche Ausgangssperre und ein 15-Kilometer-Bewegungsradius ab Wohnort. Doch womöglich nicht mehr lange. Landrat Michael Sack (CDU) will sich heute mit dem Land darüber verständigen, ob es bei der Regelung bleiben kann oder eine neue Rechtsverordnung des Landes greifen muss. Mit welchem Inhalt, bleibt abzuwarten.

Hintergrund ist eine am Freitagabend vom Verwaltungsgericht Greifswald getroffene Eilentscheidung, nachdem sich sechs Bewohner des Landkreises gegen die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen gewehrt hatten. In zwei Fällen gab das Gericht den Klagen statt. Ein Antragsteller hatte sich gegen die nächtliche Ausgangssperre und die 15-km-Regelung gewehrt, der andere nur gegen die Ausgangssperre. Für diese zwei Greifswalder gelten die strengen Anordnungen nun nicht mehr. Das Gericht führte an, dass sich die Allgemeinverfügung „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als rechtswidrig erweisen werde“. Die Regelungen seien unverhältnismäßig. Mit ihnen bestehe zudem keine hinreichende Aussicht auf eine effektive Senkung des Infektionsgeschehens.

Zwei Drittel der Infektionen im privaten Umfeld

Landrat Michael Sack verteidigte am Sonntag auf OZ-Anfrage die Allgemeinverfügung: „Das Pandemiegeschehen ist bei uns im Landkreis eindeutig zu hoch. Wir sind seit 14 Tagen konstant bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200“, betont er. Ursache sei nicht nur das Infektionsgeschehen in Pflegeheimen. „Zwei Drittel der Infektionen stammen aus dem privaten Umfeld“, verdeutlicht er. Deshalb habe sich der Kreis zu diesen verschärften Maßnahmen gezwungen gesehen. Grundlage bildete der Erlass der Landesregierung. Die Frage sei jedoch, ob der Kreis eine so weitreichende Entscheidung tatsächlich auch allein treffen durfte oder das Land in der Pflicht gewesen wäre. „Darüber werden wir uns am Montag beraten“, sagt Michael Sack. Somit gelten vorerst die strengen Regelungen für alle weiter – außer für die zwei erfolgreichen Kläger.

Für Ulrike Berger, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Kreistag von Vorpommern-Greifswald, ein Unding. Sie fordert den Landrat auf, die Entscheidungen des Gerichtes zu respektieren und die nächtliche Ausgangssperre sowie die 15 km-Radius-Regelung zu streichen. „Wir brauchen keinen Überbietungswettbewerb á la Manuela Schwesig mit immer härteren Regeln, die nach dem Gießkannen-Prinzip über alle ausgeschüttet werden, sondern Maßnahmen, die genau dort ansetzen, wo sie auch wirken sollen“, kritisiert Berger. Dazu zähle, insbesondere Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen zu schützen. Dazu könne eine Testpflicht in allen Alten- und Pflegeeinrichtungen beitragen.

Von Petra Hase