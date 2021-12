Vorpommern-Greifswald: Dahlemann legt Kreistagsmandat nieder

Vorpommern-Greifswald

Der Torgelower Patrick Dahlemann (SPD), seit November Chef der Schweriner Staatskanzlei, hat sein Kreistagsmandat in Vorpommern-Greifswald niedergelegt. Seit Oktober 2011 war der heute 33-Jährige Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, bekleidete zwischenzeitlich auch zwei Jahre den Vorsitz des Bildungsausschusses. Jetzt kehrt er dem Gremium den Rücken und begründet dies auf OZ-Nachfrage mit Terminüberschneidungen. „Der Montag ist der zentrale Abstimmungstag zur Koordinierung der Arbeit der Landesregierung und der Vorbereitung der Kabinettssitzung. Deshalb musste ich zu dem Entschluss kommen, schweren Herzens, das Kreistagsmandat aus zeitlichen Gründen niederzulegen“, sagt Dahlemann. Der Montag ist auch der angestammte Sitzungstag des Kreistages. Deren 69 Mitglieder kommen etwa alle acht Wochen zusammen.

Der Politiker hat aber noch mehr Ämter inne. So betont Dahlemann, dass er Stadtvertreter seiner Heimatstadt bleiben wird und sich weiterhin intensiv um seinen Landtagswahlkreis kümmern wolle. „Uecker-Randow ist und bleibt unser Lebensmittelpunkt. Hier kommt unsere Tochter im Januar in die Krippe. Deshalb ist es für mich auch eine große Ehre, hier kommunalpolitisch aktiv sein zu dürfen“, erklärt der junge Familienvater. In Torgelow habe er politisch laufen gelernt. Die Jahre im Kreistag seien eine tolle Zeit gewesen, „auf die ich gerade im Bezug auf die Berufliche Schule in Torgelow auch zufrieden zurückblicke.“

Michael Ammon rückt nach

Nachrücker bei den Sozialdemokraten ist der Pasewalker Rechtsanwalt und Stadtvertreter Michael Ammon. Der erfahrene Kommunalpolitiker, so Dahlemann, arbeitete schon einmal im Kreistag mit und werde der Region im Großkreis eine Stimme geben.

Kritik musste sich Dahlemann in jüngster Zeit gefallen lassen, weil er neben seiner Funktion als Chef der Staatskanzlei auch weiterhin im Landtag sitzt. Die Antwort auf die Frage, ob er nicht auch dieses Mandat abgeben wolle, blieb Dahlemann gegenüber OZ schuldig. Sowohl die Opposition im Landtag als auch Juristen kritisieren eine gravierende Vermischung von zentraler Regierungsarbeit und Kontrolle im Landtag in einer Person. Die Grenze von Legislative und Exekutive verwische, heißt es.

Nächste Sprosse auf der Karriereleiter

An Patrick Dahlemann prallt derlei Kritik ab. Ähnlich wie in der Vergangenheit beim Thema Ausbildung: Der Torgelower hatte sein Politikstudium 2018 nach 20 Semestern (zehn Jahre) ohne Abschluss abgebrochen, widmete sich stattdessen zielstrebig seiner politischen Karriere. Seit 2014 war er Mitglied des Landtags und seit 2016 nebenher auch Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern. Mit der Leitung der Staatskanzlei ging es auf der Karriereleiter erneut ein Stück höher. In dem Amt führt er Abteilungen und vertritt die Ministerpräsidentin – in MV machbar, auch ganz ohne Berufsabschluss und erfolgreiches Studium.

