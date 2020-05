Vorpommern-Greifswald

Der Bund spannt Rettungsschirme in Milliardenhöhe, Länder tun es ihm nach ihren Möglichkeiten gleich. Aber was kostet die Corona-Krise den Landkreis Vorpommern-Greifswald? Eine Frage, die Vizelandrat Dietger Wille beschäftigt, die er aber nur vage beantworten kann. „Für den Nachtragshaushalt haben wir ein Produkt ,Corona-Katastrophenschutz’ gebildet und werden für 2020 zunächst einmal drei Millionen Euro veranschlagen“, sagt der Finanzdezernent. Ob diese Summe ausreiche oder zu hoch gegriffen sei – derzeit unklar.

Damit sollen vor allem Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel für Personenkreise finanziert werden, die für den Schutz der Öffentlichkeit zuständig sind. Auch Ausgaben zur Bewachung von Gebäuden fallen darunter. „Bislang haben wir Aufträge über eine halbe Million Euro ausgelöst“, verdeutlicht Wille.

Damit nicht genug: Auch die im Zuge der Corona-Krise bereits erfolgte beziehungsweise weiter anstehende Digitalisierung kostet Geld. Deshalb soll das Kommunalunternehmen IKT Ost in diesem Jahr rund eine Million Euro mehr und somit 8,15 Millionen Euro Zuschuss erhalten. Diese gemeinsam mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der Stadt Neubrandenburg Ende 2018 gegründete Anstalt öffentlichen Rechts kümmert sich um sämtliche IT-Angelegenheiten des Kreises.

In den vergangenen Wochen sei massiv in Technik investiert worden. „Kurzfristig wurden 633 Mitarbeiter ausgestattet und so in die Lage versetzt, mobil zu arbeiten“, sagt Wille. Auch der Krisenstab sowie einige Schulen seien technisch aufgerüstet worden. Noch immer werde das Homeoffice gut genutzt – in dieser Woche etwa waren es pro Tag um die 400 Verwaltungsmitarbeiter, die von zu Hause aus agierten.

Mehr Geld für Flughafen Heringsdorf

Da die Corona-Krise verdeutlichte, wie dringlich weitere Investitionen seien, soll IKT Ost auch in den nächsten drei Jahren mit mehr Mitteln als ursprünglich geplant ausgestattet werden. Pro Jahr soll jeweils eine Schippe von 1,5 Millionen Euro draufgelegt werden – macht zwischen acht und achteinhalb Millionen Euro jährlich. „Damit erzeugen wir dauerhaft Dienstleistung“, wirbt Wille für den Vorschlag, von dem auch die Schulen profitieren sollen. Das geht aus dem Nachtragshaushalt 2020/21 hervor. Der Kreistag soll darüber am 15. Juni entscheiden.

Daneben schlägt die Verwaltung vor, den Jahreszuschuss für die Flughafen Heringsdorf GmbH von 345 000 Euro um 302 000 Euro zu erhöhen. Darüber hinaus unterstützt der Kreis das Tochterunternehmen mit einer ohnehin geplanten Investitionshilfe von einer Million Euro sowie einem Darlehen von 660 000 Euro für die Lichtanlage am Rollfeld. „Der Flughafen fährt aufgrund der Corona-Krise Riesenverluste ein. Als Gesellschafter ist es unsere Pflicht, das Überleben des Unternehmens als wichtigen Faktor für die Tourismusbranche sicherzustellen“, begründet Dietger Wille den Vorschlag. Der Inselairport könne auf ein äußerst positives Jahr 2019 zurückblicken, zählte 2019 etwas mehr als 36 000 Passagiere.

Grüne fordern andere Prioritäten

Die Bündnisgrünen im Kreistag werden dieser Erhöhung nicht zustimmen. „Der Flughafen entwickelt sich mehr und mehr zum Fass ohne Boden“, kritisiert Finanzausschussmitglied Waldemar Okon. Niemand wisse, wie sich die Auslastung des Airports entwickelt. Coronabedingt sei mittelfristig nicht damit zu rechnen, dass die Passagierzahlen auf das bisherige Niveau zurückkehren. „Wir werden also noch mehr zahlen müssen, um den Flugverkehr am Leben zu halten. Das ist klimapolitisch nicht vertretbar“, kritisiert Okon.

Die Prioritäten seien falsch gesetzt. Das Geld wäre nach Ansicht der Grünen im Bereich der Jugend- und Sozialarbeit besser angelegt. Hier beklagen Kommunalpolitiker seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren unzureichende finanzielle Mittel.

Steuerverluste noch unklar

Inwiefern es aufgrund der Corona-Pandemie zu Steuerausfällen kommen werde, lasse sich noch nicht sagen, so Wille. Einnahmeverluste schlagen auch erst später bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zu Buche. „Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen im Kreis ist sehr unterschiedlich. Etwa 75 Prozent der Unternehmen zahlen, unabhängig von Corona, keine Gewerbesteuer“, verdeutlicht Landrat Michael Sack ( CDU). Zu ihnen zählen in der Regel zum Beispiel Friseurinnen und Kosmetikerinnen. Ihre wirtschaftlichen Einbußen aufgrund der Schließung haben somit keine Auswirkungen auf den Kreis.

Und auch andere Branchen, die im Gegensatz dazu gewerbesteuerpflichtig seien, wären nicht von Corona-Einschränkungen und Mindereinnahmen betroffen. Die Rechnung werde also erst später aufgemacht, ebenso wie die im sozialen Bereich. Sack und Wille rechnen mit erheblichen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft für sozial Bedürftige, sehen da aber den Bund in der Pflicht.

Bürgertelefon bleibt geschaltet

Grundsätzlich zieht der Landrat für Vorpommern-Greifswald eine positive Corona-Zwischenbilanz: „Wir sind insgesamt gut durch die Krise gekommen“, ist Sack überzeugt. Zu Ende ist der Spuk dennoch nicht. Die fast im Wochentakt eintreffenden Landesverordnungen zur Lockerung der Corona-Maßnahmen hielten die Mitarbeiter der Verwaltung auf Trapp. „Allein zu Veranstaltungen haben wir haufenweise Anträge“, sagt Vizelandrat Dietger Wille ( CDU). Galt es in der vorigen Woche noch, dazu lediglich das Einvernehmen herzustellen, „sind wir jetzt aufgefordert, Genehmigungen zu erteilen“, sagt er.

Das Bürgertelefon und die Unternehmer-Hotline blieben deshalb weiterhin werktags von 9 bis 16 Uhr geschaltet. Die Zahl der Anrufe sei etwas rückläufig, liege derzeit pro Tag bei 80 (Bürgertelefon) und 30 (Unternehmerhotline).

Von Petra Hase