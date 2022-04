Vorpommern-Greifswald: Diebe klauen 300 Liter Diesel – und werden erwischt 

Greifswald

Diese Überwachungsbilder zeigen minutiös, wie dreist Diesel-Diebe seit einigen Wochen in Vorpommern-Greifswald vorgehen: Mit Kanister und Schlauch bewaffnet machen sich die beiden Männer im Schutz der Dunkelheit an den Maschinen auf einem Feld in Buchholz bei Alt Tellin zu schaffen. Was sie nicht wissen: Sie werden dabei gefilmt.

In dem Moment, als sich die beiden Männer den Fahrzeugen nähern, erhält Thorben Thomsen die Bilder der Überwachungskamera per SMS. Er hat eine Wildkamera an seinen Maschinen installiert. „Das nächste Foto, das wir bekommen haben, zeigte einen Schlauch im Dieseltank. Ich habe dann den Bauern angerufen. Der kam nach ein paar Minuten und hat sich den beiden quer in den Weg gestellt“, erzählt der Unternehmen. Seine Firma ist jedes Jahr in Vorpommern-Greifswald unterwegs und entwässert landwirtschaftliche Flächen. Bei diesen Arbeiten sind schwere Maschinen gefragt, die eben auch viel Kraftstoff benötigen.

Diebe mussten Diesel wieder zurücktanken

Nach dem der Bauer vor Ort war, verständigte Thomsen die Polizei, die zwei Minuten später eintraf. Während die Beamten auf einen zweiten Streifenwagen warteten, behaupteten die Diebe, dass sie nichts geklaut, sondern sich einfach die Maschinen angeschaut hätten. Doch diese dreiste Lüge wurde schnell entlarvt. Denn im Kofferraum des Wagens der Diebe entdeckten die Beamten mehrere Kanister, die mit Kraftstoff gefüllt waren.

Die 34 und 38 Jahre alten Männer hätten die flüssige Beute vor Ort wieder in die Maschinen zurücktanken müssen. Das habe mehrere Stunden gedauert, berichtet Thomsen: „Die leeren Kanister sollten sie nach Anklam zur Polizei bringen. Als sie auf der Koppel umgedreht sind, ist ihnen der Auspuff abgerissen. Das Auto wurde dann stillgelegt. Das nennt man wohl Karma.“

Schon einmal einen Dieb dank Kamera erwischt

Schon mehrfach sei seinen Maschinen Kraftstoff entwendet worden. Die Kamera hat sich der Unternehmer von rund anderthalb Monaten angeschafft. Eine Investition, die sich gelohnt hat. „Wir hatten schon einmal jemanden erwischt, weil der Landwirt glücklicherweise eine Kamera aufgestellt hatte. Die Maschinen jedes Mal umzusetzen, ist zu teuer. Wir müssen sie auf dem Acker stehen lassen. Also hilft eigentlich nur eine Kamera“, erklärt Thomsen.

Schon mehrfach wurde Diesel aus den Maschinen von Thorben Thomsen gestohlen. Quelle: privat

Zwölf Kraftstoffdiebstähle im März

Benzin- und Dieselklau hat seit einigen Wochen Hochkonjunktur in Vorpommern-Greifswald. Grund dafür scheinen die stark angestiegenen Kraftstoffpreise zu sein. Seit Jahresbeginn wurden der Polizei in Vorpommern-Greifswald insgesamt 30 Fälle von Kraftstoffdiebstahl (ohne Tankbetrug) gemeldet. Mit zwölf Fällen wurden die meisten Taten im März begangen, für den Monat April sind bislang sechs Anzeigen eingegangen, wie die Polizeiinspektion Anklam auf OZ-Anfrage mitteilt.

In Grubenhagen bei Weitenhagen wurden in der Nacht vom 10. bis zum 11. März aus zwei Kraftstofftanks einer Forstmaschine insgesamt 800 Liter Diesel gestohlen. Einen Tag später wurden auf einer Baustelle in Schmoldow bei Bandelin aus zwei Baumaschinen insgesamt 400 Liter Diesel entwendet. In der Zeit vom 17. bis zum 21. März dieses Jahres stahlen bislang unbekannte Täter aus fünf Baumaschinen, die auf einer Baustelle am Windpark Dennin standen, insgesamt 850 Liter Diesel.

Mehrere hundert Liter Kraftstoff sichergestellt

„Nach unseren Erkenntnissen gehen wir von verschiedenen Tätern aus, die im Landkreis Vorpommern-Greifswald Kraftstoffdiebstähle begehen. Das lässt sich insbesondere aus den verschiedenen Begehungsweisen erkennen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Baustellenfahrzeuge und Tanklager von Firmen, die nachts nicht besetzt sind“, erklärt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam.

Dass die Täter geschnappt werden können, so wie im Fall der zwei Diebe in Alt Tellin, passiere äußert selten. Während weiterer Durchsuchungsmaßnahmen konnte die Polizei bei dem Hauptverdächtigen mehrere hundert Liter Kraftstoff sicherstellen. „Derzeit wird geprüft, inwiefern der Kraftstoff anderen Taten zugeordnet werden kann. Die Auswertung hat auch ergeben, dass die Anzahl der Taten seit diesem Vorfall deutlich zurückgegangen ist“, so Krosse weiter.

Polizei dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei achte insbesondere bei den Streifenfahrten auf Baustellen und auf abgestellte Bau- und Arbeitsmaschinen. „Bei auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen wird die Polizei auch Kontrollen in Erwägung ziehen. Wir danken aber auch allen aufmerksamen Bürgern, die uns bei auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen informieren. Wir prüfen diese Hinweise in jedem Fall“, erklärt der Sprecher.

Die Polizei empfiehlt vor diesem Hintergrund, die Bau- und Arbeitsmaschinen so zu betanken, dass sie zum Ende der Arbeitsphase leer sind. Kraftstoffbehälter und Fahrzeuge mit vollen Tanks sollten an gut beleuchteten und belebten Stellen abgestellt werden. Das Anbringen von Überwachungstechnik hat im Fall von Alt Tellin zum Erfolg geführt, weshalb auch diese empfohlen wird.

Von Christin Lachmann