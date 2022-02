Greifswald

Eltern von Grundschülern in Vorpommern-Greifswald können aufatmen: Die Hortbetreuung ist nunmehr grundsätzlich möglich, auch wenn die eigenen Kinder im Unterricht Kontakt zu einem Mitschüler hatten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Bis Ende Januar war es so, dass sich die große Mehrzahl der Horte im Landkreis und in MV nicht in der Lage sah, die strengen Hygienevorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) nach einem Coronafall zu erfüllen. Dadurch konnten die Erst- bis Viertklässler häufig nicht den Hort besuchen, wenn zuvor ein Mitschüler positiv auf Covid 19 getestet worden war. Wegen der hohen Inzidenzen unter Schülern hat das in den vergangenen Monaten allein in Greifswald Hunderte Familien betroffen.

Eltern in Betreuungsnot während der Arbeitszeit

Mehrfach hatten sich verzweifelte Eltern am OZ-Telefon gemeldet, weil diese nicht wussten, wie sie die Betreuung ihrer Kinder an den Nachmittagen absichern sollten, um ihrem Beruf nachgehen zu können. „Ich fühle mich total alleingelassen. Es gibt keinerlei Unterstützung für uns Familien in solchen Fällen“, sagte Sandra Peters Mitte Januar, nachdem der Unterricht für ihre siebenjährige Tochter, die die erste Klasse der Erich-Weinert-Grundschule in Greifswald besucht, eine Woche lang täglich um 12 Uhr endete. Die alleinerziehende Mutter hätte damals ihre Arbeitszeiten als Pflegekraft in Vollzeit ohne Hilfe nicht abdecken können.

Lagus lockert Quarantäneregeln

Ende Januar entschloss sich das Lagus, die Handlungsanweisungen nach Coronafällen in Kitas und Schulen zu lockern. In der neuen Richtlinie entfällt der Passus zur Hortbetreuung. „Nach Rücksprache mit dem Lagus wurde die Hortbetreuung bewusst aus dem Kontaktpersonenmanagement herausgenommen, da den Eltern auch bei hohen Fallzahlen die Möglichkeit der Kinderbetreuung gegeben werden soll“, erklärt Froitzheim. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie das tägliche Testen werde nunmehr als ausreichender Schutz angesehen.

Bis dahin war es erforderlich gewesen, dass die Kinder, die zuvor Kontakt zu einem positiv getesteten Kind hatten, in einer separaten Kohorte betreut werden müssen. Dies war vielen Horten aus personellen und räumlichen Gründen nicht möglich gewesen.

Weiter strenge Regeln in Mischeinrichtungen

Froitzheim betont, dass die neue Regelung nur auf jene Einrichtungen zutrifft, die ausschließlich Hortbetreuung anbieten. Überall dort, wo der Hort Teil einer Kindertagesstätte mit Krippe und Kita ist, bleibt die Hortbetreuung auch weiterhin ausgeschlossen, wenn keine separate Kohorte gebildet werden kann. Auf diese Weise wird ein Ansteckungsrisiko für die Krippen- und Kindergartenkinder vermieden.

Von Katharina Degrassi