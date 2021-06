Vorpommern-Greifswald: Ein Viertel der Bevölkerung ist erstgeimpft

Vorpommern-Greifswald

Das macht Hoffnung: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnete am Freitag laut Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11,5. Die Corona-Pandemie ist damit zumindest aktuell weiter auf dem absteigenden Ast. „Das ist eine sehr gute Botschaft, damit liegen wir im landesweiten Trend und sehen auch, dass sich die Öffnungsschritte nicht in den Infektionszahlen widerspiegeln“, sagt Landrat Michael Sack (CDU) erleichtert. Die Lage schätze er derzeit als sehr entspannt ein. Im gesamten Landkreis wurden am Donnerstag lediglich drei Neuinfektionen bekannt, am Tag zuvor waren es vier. In der vorigen Woche verzeichnete Vorpommern-Greifswald insgesamt 46 neue Infektionen. Mit dem Stettiner Haff gebe es lediglich noch einen Amtsbereich, der eine Inzidenz von über 100 verzeichne. Viele andere Ämter seien mittlerweile auf null, darunter Peenetal-Loitz, Am Peenestrom, Heringsdorf oder auch Löcknitz-Penkun, wo es lange Zeit ein hohes Infektionsgeschehen gab.

Landrat Michael Sack rechnet mit einem entspannten Sommer. Quelle: Petra Hase

Zahl der Impfungen bei Hausärzten unklar

Zudem steige die Hoffnung, mit den Corona-Schutzimpfungen eine weitere Entspannung der Lage zu erreichen. In den beiden Impfzentren des Kreises in Greifswald und Pasewalk sowie den Außenstellen Anklam, Koserow und Loitz seien bis einschließlich Donnerstag 60 639 Erstimpfungen erfolgt. Damit sei rund ein Viertel der Bevölkerung geimpft. „Momentan liegt der Schwerpunkt auf der Zweitimpfung, die bereits 31 751 Personen erhalten haben“, informiert der Landrat. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Wie viele Menschen in Vorpommern-Greifswald tatsächlich schon geimpft sind, ist unklar. „Wir haben keine Kenntnis darüber, wie viele Impfungen die Hausärzte bislang vorgenommen haben“, so Sack. Die Kassenärztliche Vereinigung MV, die die Interessen von über 3000 niedergelassenen Ärzten und Therapeuten vertritt, gebe darüber keine Auskunft.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur etwa 10 Prozent Erstimpfung zurzeit

Fakt sei: Der Landkreis könnte in seinen Impfzentren nach wie vor deutlich mehr Menschen impfen, sofern es ausreichend Impfdosen gäbe. Doch daran scheitert es. „In dieser Woche erhielten wir rund 6000 Impfdosen, darunter 3585 von Biontech/Pfizer, 1900 Moderna und 400 Astrazeneca“, berichtet Sack und fügt hinzu: „Mit unseren räumlichen und personellen Kapazitäten könnten wir aber gut das Doppelte pro Woche schaffen.“ Da der Impfstoff begrenzt sei und Fristen für Zweitimpfungen eingehalten werden müssen, würden derzeit lediglich etwa 10 bis 15 Prozent der Impfdosen auf Erstimpfungen entfallen.

Ein Problem, das Vorpommern-Greifswald mit anderen Kreisen teile – quasi mit der gesamten Republik. Dennoch hält Michael Sack nicht mit seiner Kritik ans Land hinterm Berg, „dass wir uns eine deutlich stärke Unterstützung für den Grenzbereich gewünscht hätten.“ Nah der Grenze zu Polen also, wo es in der Vergangenheit zu einem massiven Infektionsgeschehen kam. Doch anstatt hierher eine erhöhte Anzahl von Impfstoff zu senden, wie es vergleichbare Bundesländer mit Grenznähe taten, „wurde scheinbar mehr Impfstoff in Schwerin an die Menschen verimpft“, moniert Sack. Zum Glück würden derzeit auch die Inzidenzen in Polen sinken.

Gute Nachrichten gebe es auch zu den Testzentren im Kreis. Auf der Corona-Spezialseite ist eine Liste mit allen Schnelltestanbietern veröffentlicht, die auch mehrmals in der Woche aktualisiert werde. Informationen auf: https://corona.kreis-vg.de/Schnelltests/Suche-nach-Schnelltest-Anbietern.

Von Petra Hase