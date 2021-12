Vorpommern-Greifswald: „Erwarten über Weihnachten und Neujahr deutlich steigende Zahlen“

Greifswald/Wolgast

Es sind keine guten Aussichten: Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) rechnet mit mehr Neuinfektionen in den kommenden Wochen. „Wir erwarten über Weihnachten und Neujahr deutlich steigende Zahlen bis ins neue Jahr hinein. Die Kontakte sind über die Feiertage da. Deshalb bitte alle, sich vor den Treffen mit Freunden und Familie testen zu lassen“, so der CDU-Politiker.

In keinem anderen Landkreis gibt es aktuell so viele Neuinfektionen binnen einer Woche wie in Vorpommern-Greifswald. Stand Sonntag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 537,4. Am schwersten betroffen sind derzeit die Stadt Anklam und das Amt Löcknitz-Penkun mit einer Inzidenz von über 1000 (Stand 17. Dezember). Auf der Insel Usedom gibt es derzeit die wenigsten Neuinfektionen. In Greifswald lag die Inzidenz Stand Freitag bei 437.

Deutlich mehr als im Vorjahr

„Alle Städte und Ämter sind bei weit über 400 unterwegs. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Bis in den Oktober hinein hatten wir die Situation, wo der eine oder andere gesagt hat, dass er niemanden kennt, der Corona hat. Das hat sich jetzt geändert“, so Sack weiter.

Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die in einer Klinik behandelt werden müssen, liegt im Kreis Stand Sonntag bei 6,8. „Rund fünf Prozent der mit Corona infizierten Menschen in Vorpommern-Greifswald müssen etwa 10 bis 14 Tage nach der Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Das ist erheblich“, erklärt Sack.

Seit Mittwoch gelten erneut verschärfte Maßnahmen im Landkreis. Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten schließen. Auch die Schausteller des Greifswalder Weihnachtsmarktes mussten am Mittwoch ihre Stände und Buden noch vor dem offiziellen Ende abbauen. In der Gastronomie gilt weiterhin die 2G-plus-Regelung. Das bedeutet, dass Gäste genesen oder vollständig geimpft sein müssen und einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen müssen.

Lieber heute als morgen impfen lassen

Neu ist: Wer bereits geboostert wurde, also seine dritte Impfung erhalten hat, für den entfällt die Testpflicht für 2G-plus-Bereiche mit Ausnahme in Alten- sowie Pflegeheimen und in medizinischen Einrichtungen. „Wir haben momentan eine gute Impfstoffversorgung. Wer zweifelt, ob er sich lieber heute oder morgen impfen lassen möchte, sollte lieber heute kommen“, macht der Landrat deutlich. Beim Thema Kinderimpfungen nehme der Kreis keinen großen Ansturm wahr. Dennoch halte man Impfdosen für Kinder vor, auch wenn diese derzeit eher in geringen Maßen vorhanden sind, so Sack weiter.

Mittlerweile gehen immer mehr Menschen auf die Straße, um ihren Unmut gegen die Corona-Einschränkungen und gegen eine mögliche Impfpflicht kundzutun. Die Teilnehmerzahl steigt von Woche zu Woche. Trafen sich Anfang Oktober gerade einmal 35 Personen bei einer Anti-Corona-Demonstration in Greifswald, kamen Mitte Dezember bereits rund 400 Menschen. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Wolgast. Dort versammelten sich rund 1700 Demonstranten. Eine Woche zuvor waren es etwa 600.

Landrat über Corona-Demos: Grundrecht, das jedem zusteht

Alle Anmeldungen für die Demonstrationen landen beim Landkreis. „Die Masse macht viel Arbeit. Wir wollen aber allen, die demonstrieren wollen, das auch ermöglichen. Es ist ein Grundrecht und soll jedem zustehen – auch in Corona-Zeiten“, erklärt Sack, der mit einer Zunahme der Demonstrationen in den kommenden Wochen rechnet und auch davon ausgeht, dass die Teilnehmerzahl steigen wird. „Das betrifft nicht nur Greifswald und Wolgast. Wir erwarten auch Demonstrationen in Ueckermünde und Löcknitz.“

Auf den Demonstrationen wird häufig auch von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Davon könne jedoch nicht die Rede sein, sagt Sack: „Wir haben viele Menschen, die Sorgen und Ängste haben. Es ist natürlich erheblich, wenn 1700 Menschen auf die Straße gehen. Aber von einer Spaltung kann ich nicht sprechen. Alles andere möchte ich momentan nicht bewerten.“

Von Christin Lachmann