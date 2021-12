Ab wann kann ich mir die Auffrischungsimpfung in den Impfzentren des Landkreises holen? Werde ich wieder weggeschickt, wenn die sechs Monatsfrist noch nicht erreicht ist? Welche Vakzine werden hier verimpft und welche Nebenwirkungen treten am häufigsten nach der Booster-Impfung auf? Die OZ beantwortet diese und weitere Fragen rund ums Thema Auffrischungsimpfung in Vorpommern-Greifswald.