Vorpommern-Greifswald

Kaum hat man es am Waldrand wahrgenommen, steht das Reh auch schon auf der Straße. Im besten Fall reicht der Bremsweg noch aus. Doch allzu häufig kracht es: 2020 ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Vorpommern-Greifswald 2504 Unfälle mit Wildbeteiligung und damit sieben mehr als im Jahr zuvor.

Keine dramatische Entwicklung also. Aber beim differenzierten Blick auf die Statistik zeigt sich ein anderes Bild: „Während die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu 2019 um zehn Prozent gesunken ist und die mit Personenschäden sogar um 20 Prozent, verblieben die Wildunfälle auf hohem Niveau“, sagt Landrat Michael Sack (CDU). Ihr Anteil betrug demnach 31,9 Prozent an allen Unfällen. Im Jahr zuvor lag er noch bei 28,2 Prozent. „An fast jedem dritten Unfall war also Wild beteiligt“, verdeutlicht Sack.

Die meisten Wildunfälle geschehen nachts

Nicht immer geht so ein Crash glimpflich aus. Im vorigen Jahr wurden bei Unfällen mit Reh, Wildschwein & Co. im Landkreis 26 Menschen verletzt, davon vier schwer. Tote gab es bei diesen Zusammenstößen zum Glück nicht. Anders erst vor kurzem im Landkreis Rostock. Dort wurde am 15. Januar ein Transporter von einem Hirsch erfasst. Das Tier wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, er starb noch an der Unfallstelle.

„Weit über die Hälfte der Wildunfälle ereigneten sich voriges Jahr in der Dunkelheit“, sagt Michael Sack. Konkret: In den Nachtstunden geschahen rund 1500 Zusammenstöße, in der Dämmerung etwa 400. Der Landrat möchte daher Autofahrer sensibilisieren, das Tempo den Lichtverhältnissen anzupassen.

Bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde können Autofahrer noch rechtzeitig bremsen, sollte in 60 Metern Entfernung plötzlich ein Tier auf die Straße treten. Der Bremsweg beträgt rund 55 Meter. Doch schon bei 100 km/h wird das rechtzeitige Halten nicht mehr gelingen. Bei feuchtem Wetter oder gar Schneefall im Winter verlängert sich der Bremsweg automatisch.

Riskante Ausweichmanöver vermeiden

Wer als Fahrer ein Wildtier am Wald- oder Feldrand entdeckt, sollte bremsen und versuchen, es durch Hupen zu verscheuchen. Experten raten dringend dazu, das Fernlicht auszuschalten. Die Lichtquelle blendet das Tier, so dass es sich nicht mehr richtig orientieren kann. Riskante Ausweichmanöver sollten vermieden werden.

Ein toter Waschbär liegt an der Straße. Quelle: Michael Prochnow

Knapp 1200 Meldungen von Unfallwild

Da es durchaus Streckenabschnitte im Landkreis gibt, an denen gehäuft Wildunfälle passieren, werden hin und wieder vom Landkreis in Kooperation mit der Polizeiinspektion Anklam Höchstgeschwindigkeiten reduziert. In nahezu allen bewaldeten Teilregionen seien Wildunfälle zu verzeichnen.

Wildunfall – ab Tempo 80 droht große Gefahr. Quelle: ADAC

Im vergangenen Jahr nahm die Leitstelle des Landkreises 1184 Meldungen von Unfallwild entgegen, das waren 137 mehr als 2019. Die Disponenten in der Leitstelle ermitteln per Jagdkataster mittlerweile relativ unproblematisch die Jagdausübungsberechtigten in den Revieren und informieren sie über das Fallwild an der Straße. In der Regel bergen die Jäger dann das Tier, wozu sie allerdings nicht verpflichtet seien, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Von Petra Hase