Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald steht vor großen finanziellen Herausforderungen. „Dieses Jahr wird besonders schwierig“, sagt Dietger Wille (CDU), Finanzsenator des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Der Krieg in der Ukraine bringt derzeit noch kaum kalkulierbare finanzielle Risiken für den Landkreis mit sich, der monatelange Corona-Lockdown im vergangenen Jahr wirke sich steuerlich erst in diesem Jahr aus, die Beendigung der EU-Niedrigzinspolitik erschwere Investitionen.

Landkreis hat hohen Schuldenberg

„Das wird kein Spaziergang“, weiß Wille, der seit 2016 für die Finanzen im Landkreis zuständig ist und seitdem mit dem rigiden Sparkurs dafür gesorgt hat, dass der Kreis keine neuen Schulden mehr macht. Trotzdem schiebt Vorpommern-Greifswald einen hohen Schuldenberg vor sich her und ist der einzige Landkreis in MV, der Fehlbeträge hat, wie Wille betont.

Minus soll bis 2028 abgebaut werden

Als 2015 der Landkreis Vorpommern-Greifswald aus den damaligen Landkreisen Ostvorpommern, Uecker-Randow, Greifswald und den Ämtern Tutow sowie Loitz-Jarmen gebildet wurde, lag das Minus bei 170 Millionen Euro. Aktuell sind es noch 100 Millionen Euro, wie Wille sagt. Dieser Schuldenberg soll bis 2028 abgebaut sein. „Das schaffen wir aber nur, wenn keine neuen Fehlbeträge und Belastungen hinzukommen“, sagt Wille.

Derzeit gehe er nicht davon aus, dass dieses Ziel zu schaffen sei. Er erinnert daran, dass ursprünglichen Plänen zufolge bereits 2024 die Schuldenfreiheit avisiert war, doch stark gestiegene Kosten im Bereich Kinder, Jugend und Soziales einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten.

Zusätzliche Kosten beim Kreis durch kostenfreie Kitas

Landrat Michael Sack (CDU) nennt in diesem Zusammenhang die für Eltern kostenfreie Kita, die die Landesregierung eingeführt hatte. Ein Teil der Finanzierung läuft damit jedoch zusätzlich bei den Landkreisen auf. Dies seien aber Belastungen, mit denen alle Kreise zu kämpfen haben.

Erster Landkreis mit genehmigtem Haushalt

Stolz sind Sack und Wille darauf, dass Vorpommern-Greifswald der erste Landkreis in MV ist, dessen Haushalt genehmigt wurde. Zwar sind die eingereichten Investitionen nicht in vollem Umfang genehmigt worden, dies sei aus Sicht des Finanzers jedoch nicht problematisch. Statt 19,2 Millionen Euro darf der Kreis nur 15,2 Millionen Euro in diesem und 6,6 Millionen Euro (statt 17,1 Millionen Euro) im kommenden Jahr investieren.

Landkreis bliebt strukturschwach

Sack betont, dass nach wie vor wichtigstes Anliegen sei, die Wirtschaftskraft der Region zu stärken. Die Schere in MV sei groß, weil Vorpommern-Greifswald ein starker Motor fehle, von dem die komplette Region profitieren kann. „Mecklenburg hat Hamburg, Rostock ist ein Motor für die gesamte Region. Greifswald steht zwar wirtschaftlich sehr gut da, ist aber nicht groß genug, um die gesamte Region voranzubringen“, erklärt Sack. Trotzdem sieht er die wirtschaftliche Entwicklung positiv.