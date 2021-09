Greifswald

Unsicherheit unter Schülern, Eltern und Lehrern in Vorpommern-Greifswald: Muss ab Freitag an den Bildungseinrichtungen des Kreises wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden? Dies ist bei einem steigenden Corona-Infektionsgeschehen erforderlich, allerdings erst, wenn die Warnampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Gelb springt.

In Vorpommern-Greifswald war dies am Dienstagnachmittag der Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region ist weiter steigend, lag am Mittwochnachmittag bei 53. Bei drei aufeinanderfolgenden Tagen Ampelfarbe Gelb würde ab dem nächsten Schultag die Maskenpflicht einsetzen. Jedoch gilt seit Donnerstag auf Beschluss der Landesregierung ein neues Ampelsystem, das den Landkreis auf Grün zurückstuft.

Damit besteht in Vorpommern-Greifswald ab Freitag keine Maskenpflicht an Schulen. Diese ist dank der neuen Coronaampel in weite Ferne gerückt. Ausschlaggebend für die Ampelfarbe ist nunmehr die Sieben-Tage-Inzidenz der Menschen in Krankenhäusern. Sie gibt an, wie viele an Corona erkrankten Personen derzeit in einer Klinik des Kreises behandelt werden müssen. In Vorpommern-Greifswald lag die Inzidenz bei 0,4. Erst wenn sie auf acht ansteigt, wechselt die Ampelfarbe auf Gelb. Ist das drei Tage in Folge der Fall, gilt die Maskenpflicht an Schulen.

Neuregelung dank steigender Impfquote

Abgeschafft wird die Maskenpflicht dann erst, sobald die Ampel an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zurück auf Grün fällt. Das ist der Grund, warum in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg erst kommende Woche die Maskenpflicht im Unterricht wieder ausläuft.

Grund für die Änderung der Coronalandesverordnung ist, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Schwere Verläufe werden damit seltener und die Bedeutung der Zahl der infizierten Personen damit weniger aussagekräftig.

Von Katharina Degrassi