Greifswald

Wünschen Sie sich auch eine bestmögliche Betreuung für Ihren Nachwuchs in Krippe und Kita? Würden Sie sich über kleinere Gruppen freuen? Und über entspanntere Erzieher, die mehr Zeit haben, auf die Bedürfnisse Ihres Kindes einzugehen? Dann können Sie ab sofort mit Ihrer Unterschrift ein erstes Zeichen setzen.

Seit Sonntag sammelt eine Initiative im Landkreis 4000 Unterschriften. Sobald diese zusammen sind, ist Landrat Michael Sack ( CDU) verpflichtet, einen Bürgerentscheid durchführen zu lassen. Dann dürfen die Einwohner in Vorpommern-Greifswald ab 16 Jahren darüber abstimmen, ob der Kreis mehr Geld für Erzieher in Krippe, Kita und Hort zur Verfügung stellen muss.

Anzeige

„Wir wissen, dass die Bevölkerung auf unserer Seite ist, den Menschen eine gute Betreuung in den Kitas wichtig ist“, sagt Initiator und SPD-Kreistagsmitglied Erik von Malottki.

Weitere OZ+ Artikel

61 zusätzliche Stellen sollen entstehen

Ganz konkret geht es darum, die Finanzmittel für das Personal so zu erhöhen, dass die Kinder in Vorpommern-Greifswald auf dem gleichen Niveau betreut werden wie im Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen. Hierfür sind jährlich Mehrausgaben in Höhe von knapp drei Millionen Euro notwendig. 1,6 Millionen Euro davon müsste der Landkreis stemmen. Den Rest gibt das Land automatisch dazu. 61 zusätzliche Vollzeitstellen sollen mit dem Geld entstehen.

MV ist deutschlandweit Schlusslicht

Um es vorwegzunehmen: Auch in Vorpommern-Rügen ist die Betreuer-Kind-Relation – so der sperrige Begriff – ziemlich schlecht. Denn grundlegend gilt: Nirgends in Deutschland muss sich ein Erzieher um derart viele Kinder kümmern wie in Mecklenburg-Vorpommern. Diesen Zustand prangert die Bertelsmann-Stiftung seit Jahren an. Sie kritisiert, dass sich eine Fachkraft in der Krippe unmöglich pädagogisch sinnvoll um sechs Kinder kümmern könne. Im Kindergarten muss eine Erzieherin sogar für 15 Mädchen und Jungen da sein.

Initiatoren sehen Kindeswohl in Gefahr

Doch in Vorpommern-Greifswald kann nicht mal dieser viel kritisierte Betreuungsschlüssel eingehalten werden. „Bei uns im Kreis muss sich ein Erzieher häufig auch um noch mehr Kinder kümmern“, sagt Anna Eschenburg, Mitinitiatorin und Erzieherin des Montessori-Kinderhauses in Wolgast. Es sei schon vorgekommen, dass sie alleine für 18 Kinder zuständig war.

Die Erzieherin, die früher in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat, findet die Arbeitsbedingungen in MV sehr bedenklich. „Hier ist man mit 15 Kindern alleine. Bei meinem früheren Arbeitgeber im Westen haben wir uns zu zweit um 20 Kinder gekümmert. Da konnte man auch kurz mal was Trinken oder auf die Toilette gehen“, so Eschenburg. Sie sieht das Kindeswohl an manchen Tagen und in bestimmten Situationen durchaus in Gefahr.

Als „besorgniserregend“ beschreibt das Mitinitiatorin Theresa Ahrenskrieger, Mutter von zwei Kindern im Alter von fünf und knapp sieben Jahren. „Man muss sich doch nur mal vorstellen, dass ein Kind einpullert und Hilfe beim Umziehen braucht. Schon sind alle anderen Kinder unbeaufsichtigt.“ Als Vorstandsmitglied im Elternverein der Greifswalder Kita Kinderladen bekommt sie hautnah mit, wie groß die Finanz- und Personalsorgen sind.

Unrealistisch niedrige Zahl an Krankentagen

Dass Vorpommern-Greifswald schlechter dasteht, liegt daran, dass bei den Personalberechnungen davon ausgegangen wird, dass ein Erzieher 26 Urlaubstage hat und maximal zehn Tage pro Jahr krank ist. „Das ist vollkommen unrealistisch. Viele Erzieher haben auch Kinder und die werden auch mal krank“, sagt von Malottki. Je Kind stehen einem Arbeitnehmer zehn Krankentage pro Jahr zu.

Monatelanges Streitthema im Kreistag

Der Kampf für eine bessere Betreuungsqualität ist kein neuer. Über Monate hatte sich die SPD in den Ausschüssen des Kreistages für eine bessere Finanzausstattung stark gemacht, war aber selbst mit dem vom Jugendhilfeausschuss erarbeiteten Kompromissvorschlag schließlich an der konservativen Mehrheit von CDU und AfD des Kreistages gescheitert.

Von Katharina Degrassi