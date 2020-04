Vorpommern-Greifswald: Jeder dritte Betrieb von Kurzarbeit betroffen

Greifswald

Die Corona-Krise schlägt mit voller Wucht auf die Wirtschaft in Vorpommern-Greifswald durch. Nicht nur die Kurzarbeit stieg auf Rekordhoch. Auch die Arbeitslosenquote kletterte von 8,8 Prozent im März auf 9,4 Prozent im April. „Die Situation, die wir jetzt erleben, hat es zuvor so am Arbeitsmarkt noch nie gegeben“, sagte der Leiter der Greifswalder Arbeitsagentur, Andreas Wegner. Jedes dritte der rund 7000 Unternehmen im Kreis zeigte seit dem Shutdown Mitte März Kurzarbeit an. „Mit ihrer Anzeige sicherten sich 2 471 Unternehmen aus Vorpommern-Greifswald die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld für rund 21 330 Arbeitskräfte ganz oder teilweise zu erhalten“, so Wegner. Bei kreisweit 84 000 Arbeitnehmern könnte jeder vierte von Kurzarbeit betroffen sein. Konkrete Zahlen gibt es dann, wenn die Betriebe ihre Abrechnungen bei der Arbeitsagentur vorlegen.

Alle Branchen leiden, besonders die Tourismusbranche

Besonders hart hat es nach Angaben der Arbeitsagentur die Hotellerie und Gastronomie getroffen, weil dort die Auswirkungen des Shutdowns besonders stark zu spüren seien und diese Branche auch überproportional im Kreis vertreten sei, so Wegner. „Aber es gibt kaum eine Branche, die nicht von Kurzarbeit betroffen ist.“ Neben dem Dienstleistungsgewerbe leide auch der Handel und das verarbeitende Gewerbe unter dem Shutdown, weil die Nachfrage sinkt oder Lieferketten gestört seien. „Anzeigen für Kurzarbeit kamen sogar von Bestattungsinstituten“, wie Wegner berichtete. Die Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass Trauerfeiern nur im kleinen Angehörigenkreis durchgeführt werden dürfen.

Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

Normalerweise ist der April mit dem anziehenden Tourismus der Monat des wirtschaftlichen Aufschwungs in Vorpommern-Greifswald. Corona verhagelte der Branche allerdings den Saisoneinstieg. Gegenüber dem Vorjahreswert betreut die Arbeitsagentur in diesem Jahr nun 26,7 Prozent mehr Arbeitslose, die Arbeitslosengeld nach dem SGB III beziehen, als im April 2019. Im Bereich der Grundsicherung ist ein Anstieg bislang nicht aus den Zahlen erkennbar. Dort sei im kommenden Monat mit einem Anstieg zu rechnen, so Wegner.

Arbeitslosenquote bleibt unter 10 Prozent

Doch es gibt auch eine positive Nachricht: Trotz der enormen coronabedingten Verwerfungen in der Wirtschaft sind mit kreisweit 10 904 Arbeitslosen weniger Menschen betroffen als im April 2018 mit 11 330 Arbeitslosen. „Das zeigt, dass das Instrument der Kurzarbeit wirkt und Unternehmen die Kurzarbeit nutzen, um die Fachkräfte zu halten“, so der Chef der Arbeitsagentur. Bislang lägen der Behörde auch noch keine Anträge auf Insolvenzgeld vor.

Die Arbeitslosenquote blieb trotz des Anstiegs auf 9,4 Prozent unter der psychologisch wichtigen Zehn-Prozentmarke. 680 Menschen meldeten sich im April in die Arbeitslosigkeit. Mit dem Corona-Shutdown sei zudem das Angebot an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen reduziert worden, so Wegner. Zum Vergleich: Im April 2019 meldeten sich 993 Menschen aus der Arbeitslosigkeit ab.

Betroffen seien alle Altersgruppen, vor allem junge Menschen unter 25 Jahre. Warum Firmen Mitarbeiter kündigen und nicht die Kurzarbeit nutzen, hat nach Einschätzung der Agentur verschiedene Gründe. So seien aufgrund der Corona-Unsicherheit möglicherweise auslaufende Arbeitsverträge nicht verlängert worden. Auch eine Kündigung in der Probezeit sei möglich. Die Arbeitslosenmeldungen sind nach Angaben der Agentur breit über die Unternehmen und Branchen gestreut.

Unsicherheit zu groß

Die weitere Entwicklung mag der Chef der Arbeitsagentur derzeit nicht prognostizieren.„Eine Prognose ist aktuell kaum möglich“, so Wegner. Zu groß sei die Unsicherheit über den Fortgang der Pandemie und des Öffnungspfades. Zwischenzeitlich seien zwar vereinzelt Einschränkungen gelockert worden. So darf der Einzelhandel wieder öffnen. Friseure können ab Montag wieder Kunden bedienen. „Dennoch stehen viele Unternehmen unter massiven Druck und leiden unter den Arbeitsausfällen sowie der eingebrochenen Nachfrage“, so Wegner. Er warb dafür die Kurzarbeit zu nutzen, um nach der Krise schnell wieder durchstarten zu können. Nach der ersten Welle unmittelbar nach dem Shutdown gehen die Anzeigen auf Kurzarbeit inzwischen „auf einem viel geringeren Niveau“ ein, so Wegner.

Wenige Firmen suchen Mitarbeiter

Wegen der schwierigen Situation sind derzeit auch deutlich weniger Arbeitsplatzangebote – exakt 297 im gesamten Kreis – ausgeschrieben. „Es gibt Unternehmen, zum Beispiel im Lebensmittelhandel, in Bereichen des Baugewerbes, im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft, die auch jetzt Mitarbeiter suchen“, so Wegner. Diese Angebote könnten auch für Arbeitnehmer in Betracht kommen, die derzeit in Kurzarbeit sind.

Um Kurzarbeit-Auszahlungsanträge, Anträge auf Arbeitslosengeld I und II schnellstmöglich zu bearbeiten, haben Arbeitsagentur und Jobcenter das Personal in den jeweiligen Bereichen aufgestockt. Die Auszahlung von Geldleistungen habe eine sehr hohe Priorität, so Wegner.

Von Martina Rathke