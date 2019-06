Vorpommern-Greifswald

Die Jugendfeuerwehr von Lodmannshagen/ Kemnitz wurde Sieger beim Kreisausscheid der Nachwuchswehren am Wochenende in Torgelow und verteidigte damit ihren Titel. Auf Rang zwei schaffte es Sassen/Trantow, gefolgt von Jatznick/Neuensund und Lubmin. Die ersten beiden Plätze trennten nur 0,87 Punkte. Alle vier Teams vertreten den Landkreis beim Landesausscheid am 24. August in Ludwigslust. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften aus Vorpommern-Greifswald teil. Bei 32 Grad Celsius gaben die Jugendlichen, aber auch die Wertungsrichter unter Leitung von Dirk Heyden alles.

ph