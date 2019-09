Vorpommern-Greifswald: Karina Kaiser zur neuen Beigeordneten gewählt

Vorpommern-Greifswald

Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald wählte auf seiner Sitzung am Montagabend Karina Kaiser (parteilos) zur neuen Beigeordneten des Landrats Michael Sack. Die 43-jährige Juristin wird für die Dauer von siebeneinhalb Jahren das Dezernat für Jugend, Soziales und Gesundheit leiten. Sie erhielt in geheimer Abstimmung 35 von 64 Abgeordnetenstimmen, damit erübrigte sich ein zweiter Wahlgang. Kaiser, die in Freest lebt, ist im Landkreis keine Unbekannte. Sie leitete bereits fünf Jahre lang das Jugendamt, bevor sie 2017 zum Zweckverband elektronische Verwaltung wechselte, bei dem sie als behördliche Datenschutzbeauftragte arbeitete.

Karina Kaiser löst den Dezernenten Dirk Scheer (parteilos) ab, dessen Amtszeit regulär am 29. Februar 2020 nach sieben Jahren endet. Er stand als zweiter Kandidat zur Wahl, erhielt aber nur 19 Stimmen. Scheer geriet in jüngster Zeit zunehmend wegen des gescheiterten Vorzeigeprojekts Sojus in die Kritik.

Von ph