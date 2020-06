Vorpommern-Greifswald: Kein besserer Personalschlüssel in Kitas 

Vorpommern-Greifswald

Es war ein Versuch wert: Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages von Vorpommern-Greifswald scheiterte am Montag mit seinem Antrag, den Personalschlüssel in Kitas innerhalb der nächsten drei Jahre schrittweise anzuheben. Damit hätten mehr Erzieher für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestanden. Es war ein Kompromissvorschlag, nachdem die SPD-Fraktion mit einer ähnlichen Vorlage seit Sommer 2019 Jahres in den Gremien immer wieder auf Ablehnung stieß. Ziel war es, den Personalschlüssel langfristig auf das Niveau von Vorpommern-Rügen anzuheben. Ein kompliziertes, für Laien nicht gerade leicht verständliches Verfahren, bei dem es darum geht, Urlaubs-, Krankheits- und andere Fehltage der Mitarbeiter einzurechnen.

Ein Beispiel: Die beschlossene Satzung des Landkreises zur Kinderbetreuung geht von zehn Krankheitstagen der Erzieher pro Jahr aus. „Das geht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Die Realität sind 19 Krankheitstage“, so Mathias Archut (Grüne). Die Folge: Es stünden nicht genügend Erzieher zur Verfügung. Helfen könne da nur, die Fachkraft-Kind-Relation zu erhöhen. Bei den Konservativen im Kreistags stieß das auf Ablehnung. Der Kreis entspreche mit der Satzung den gesetzlichen Vorgaben des Landes. Wer mehr wolle, sollte seinen Appell an die Landesregierung richten, um den Betreuungsschlüssel ändern zu lassen, so Jeannette von Busse ( CDU).

Von Petra Hase