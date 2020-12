Greifswald

Ein Böllerverbot zu Silvester steht im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht mehr zur Debatte. Der Kreistag lehnte einen entsprechenden Antrag von Tierschutzpartei und Linken ab. Diese hatten sowohl mit der ohnehin schon starken Belastung der Krankenhäuser während der Corona-Pandemie argumentiert, zusätzliche Unfallopfer durch Silvesterböller könne man nicht brauchen, hieß es. Auch Umweltverschmutzung und der Schutz von Wild- und Haustieren seien gute Gründe für eine Einschränkung.

In der Nähe von Kirchen, Altenheimen und sensiblen Häusern ist Böllern tabu

Den kreisangehörigen Kommunen selbst ist es rechtlich nicht möglich, allein solche Verbote zu erwirken, der Landkreis hätte eine Teilbeschränkung aussprechen können, für größere Bereiche ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Mit der gemeinsamen Knallerei zu Silvester wird es allerdings ohnehin in diesem Jahr nichts.

Auf dem vergangenen Bund-Ländertreffen wurde die Verwendung von Pyrotechnik auf belebten Plätzen untersagt, laut Corona-Landesverordnung ist gemeinsames Feiern auf öffentlichen Plätzen verboten. In der Nähe von Alten- und Kinderheimen, Kirchen und Krankenhäusern oder anderen sensiblen Häusern darf sowieso nicht geböllert werden. In Greifswald wird das Thema auf der nächsten Bürgerschaftssitzung am 16. Dezember erneut eine Rolle spielen.

Von Anne Ziebarth