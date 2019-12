Vorpommern-Greifswald: Keine Mehrheit für E-Autos

Vorpommern-Greifswald

Klimafreundlich und zukunftsfähig – so sollte nach den Vorstellungen der Bündnisgrünen im Kreistag von Vorpommern-Greifswald der Fuhrpark des Landkreises aussehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Kreisverwaltung bei Neuanschaffungen oder Leasingverträgen prüfen, „ob Fahrzeuge mit alternativem Antriebssystem oder Fahrräder nicht die bessere Alternative zu fossilem Verbrennungsmotor sind“.

Doch mit einem entsprechenden Antrag scheiterte die Fraktion während der jüngsten Kreistagssitzung. Es gab nur 15 Befürworter, die Mehrheit war dagegen. Da half auch nicht die Argumentation von Kreistagsmitglied Frauke Fassbinder: „Ich bin sicher, dass sich die Anschaffung solcher Fahrzeuge für alle Verwaltungsstandorte lohnen würde, weil viele Dienstfahrten in einem Radius stattfinden, der den Einsatz alternativer Antriebssysteme oder Verkehrsmittel ökologisch sinnvoller macht als fossile Verbrennungsmotoren“, sagte sie.

Landrat Michael Sack ( CDU) sieht das anders. Angesichts der Größe des Kreises, weiter Dienstfahrten und einer geringen E-Ladeinfrastruktur halte er die Anschaffung von E-Autos für wenig zielführend, erklärte er gegenüber OZ. Zum Fuhrpark des Kreises gehören derzeit 49 Kfz. Sack und seine Beigeordneten fahren momentan allesamt „Pkw der Marke Audi mit verbrauchsoptimierten Dieselmotoren der saubersten Schadstoffklasse 6“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Die Grünen indes fordern den Kreis auf, selbst für eine bessere Ladeinfrastruktur zu sorgen. Zudem regen sie an, die Anschaffung weiterer Dienstfahrräder als Alternative zu Kraftfahrzeugen zu prüfen. Am Verwaltungsstandort Greifswald gebe es bislang sieben Fahrräder, in Anklam erst ein E-Bike, in Pasewalk stehe noch gar keins.

Von ph