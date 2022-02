Vorpommern-Greifswald: Kommunen müssen weniger an Kreis zahlen als befürchtet

Vorpommern-Greifswald

Gute Nachrichten aus dem Landratsamt: Städte und Gemeinden in Vorpommern-Greifswald müssen in diesem Jahr weniger Geld an den Landkreis zahlen als es der im Dezember gefasste Kreistagsbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/23 vorsah. Waren es ursprünglich rund 124,5 Millionen Euro, müssen die 138 Kommunen in Summe jetzt noch knapp 120 Millionen Euro abdrücken.

„Ein Grund ist die erfreulich stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinden“, sagt Finanzdezernent Dietger Wille (CDU). Neben den Schlüsselzuweisungen des Landes bildet sie die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage. Zugleich darf sich der Landkreis über rund 6,4 Millionen Euro mehr Geld vom Land freuen. Das war zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht klar. Zwar gebe es parallel dazu auch weniger Mittel, um die vom Bund übertragenen Aufgaben des Bundesteilhabegesetzes zu erfüllen, so Dietger Wille, unterm Strich bleiben in der Kasse des Kreises aber rund acht Millionen Euro mehr als erwartet.

Kreisumlage steigt trotzdem

Das führte jetzt schließlich zum Verwaltungsvorschlag, die Kreisumlage für das Jahr 2022 auf 43,4 Prozent festzusetzen und damit die Gemeinden weniger stark zu belasten. Geplant waren 46,5 Prozent. Klingt gut, ist aber trotzdem eine Erhöhung um 0,9 Prozentpunkte, da die Kreisumlage im vorigen Jahr 42,5 Prozent betrug.

In der Hansestadt Greifswald sieht die Verwaltungsspitze die neue Entwicklung deshalb mit einem Für und Wider: „Ich bin erleichtert, dass die Kreisumlage nun weniger stark steigt, als im letzten Jahr vom Kreis beschlossen worden ist. Es bleibt jedoch auch mit dem neuen Satz bei einer Erhöhung. Zugesagt war eine Absenkung“, erinnert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Und er fügt hinzu: „Wenn ich sehe, dass der Kreis sich nicht nur aus seinen Aufgaben im freiwilligen Bereich wie der Straßensozialarbeit zurückzieht, sondern sich neuerdings sogar weigert, seinen Beitrag zu den Pflichtaufgaben wie dem Katastrophenschutz zu leisten, dann bereitet mir das Sorgen.“ Damit zielt er auf die Aussage des Kreises, sich nicht an den Beschaffungskosten für die elf in Greifswald geplanten Sirenen zu beteiligen.

Kreis setzt weiter auf Sparen

Die Summe, die Greifswald 2022 als Kreisumlage an den Landkreis zahlen muss, ist mit 33,3 Millionen Euro erheblich. „Dies bedeutet für die Stadt Mehraufwendungen gegenüber unserer Planung im Doppelhaushalt 2021/2022 von etwa 2,23 Millionen Euro“, verdeutlicht Fassbinder. Wäre der im Dezember vom Kreistag beschlossene hohe Satz zur Anwendung gelangt, hätte Greifswald gar 35,7 Millionen Euro berappen müssen. Die Peenestadt Gützkow hätte 1,43 Millionen zahlen müssen, nun sind es rund 100.000 Euro weniger. Heringsdorf darf sich über 325.000 Euro freuen, die in der Gemeindekasse verbleiben: Ihr Beitrag beträgt nun 4,55 Millionen Euro.

Den Unmut der Kommunen über die hohe Kreisumlage kann Wille verstehen. Dennoch sei sie notwendig, um den über Jahrzehnte angehäuften Schuldenberg des Landkreises weiter abzubauen. 2015 lag er bei rund 166 Millionen Euro, mittlerweile seien es unter 100 Millionen Euro. Das Land trägt mit seinen Konsolidierungshilfen dazu bei, allerdings nur, wenn Vorpommern-Greifswald die vereinbarten Sparziele einhält.

