Kopfweiden in Vorpommern-Greifswald brauchen Hilfe.

Vorpommern-Greifswald

Kopfweiden sind Zeugnisse historischer Landwirtschaft in Deutschland. Im Raum Greifswald stehen viele dieser „Denkmale“. Aber ihr Bestand ist durch mangelnde Pflege bedroht. Denn Kopfweiden verdanken ihre charakteristische Form kontinuierlicher Pflege durch Menschen. „In etwa zwei Meter Höhe werden die Sprossen abgeschnitten, so dass der namensgebende Kopf entsteht“, erläutert Experte Volker Stübs. In der Regel sind es Bruch- oder Silberweiden. Das „Koppen der Weiden“ wird schon im 17. Jahrhundert erwähnt.

Uralte Weiden bei Mesekenhagen

Einige vorpommersche Kopfweiden sind um die 400 Jahre alt, schätzt Stübs. Solche Exemplare stehen zum Beispiel auf den Wiesen zwischen Mesekenhagen und dem Kieshofer Moor. Der Greifswalder kämpft seit Jahren für die Pflege zur Erhaltung dieser Bäume in unserer Kulturlandschaft und wünscht sich ein Förderprogramm des Landes. Das gibt es bisher nicht.

Für die Pflege der Bäume gibt es viele Gründe. Kopfweiden sind nicht nur prägend für unsere Landschaft, sondern auch Lebensraum für mehrere Höhlenbrüterarten, zum Beispiel den seltenen Steinkauz. Auch viele Insektenarten benötigen diese Bäume.

Volker Stübs Quelle: Ingolf Wegener

Nicht nur für die Korbmacherei waren die Weidenruten lange Zeit wichtig. Beispielsweise im Oderbruch und in Baden-Württemberg wurde das Brennholz der Bäume bis etwa 1960 genutzt. Darüber hinaus wurden Kopfweiden für die Gewinnung von Zaunpfählen verwendet. „Auch Stiele für Hacken und Harken wurden gewonnen“, so Stübs weiter. Das ist Geschichte, eine echte wirtschaftliche Bedeutung haben die Kopfweiden in Deutschland nicht mehr. Hier liegt das Problem.

Wenn sie lange nicht beschnitten werden, brechen die Weiden auseinander.„Eine regelmäßige Pflege erfolgte in der DDR bis in die 1950er-Jahre.“ Dann war damit Schluss. Stübs hat sich in den 1980er-Jahren ehrenamtlich in einer Umweltgruppe und ab 1992 für Greifswald e. V. in der Kopfweidenpflege engagiert. „Pflegemaßnahmen durch Eigentümer wie Landwirte und Gemeinden sind inzwischen dringend nötig“, sagt Stübs. „Zum Teil ist das 20 Jahre nicht erfolgt, die Kopfweiden sind dann nicht mehr gleich als solche erkennbar.“

Weiden müssen etwa alle zehn Jahre „geköpft“ werden

Die wiederholte Pflege von Kopfweiden müsste jeweils spätestens alle zehn Jahre erfolgen, bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim. Eine Genehmigung für den Schnitt sei nicht erforderlich, wenn dieser fachgerecht und im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolge. Im Einzelfall könne der Kreis als Untere Naturschutzbehörde die Pflege besonders wertvoller Kopfweidenbestände unterstützen. Viel Geld sei aber nicht in diesem Topf.

Stübs ist regelmäßig unterwegs, um sich ein Bild zu machen. Er nennt gute Beispiele der Kopfweidenpflege in Owstin, Klein Kieshof, Groß Karrendorf oder nahe dem Greifswalder Neuen Friedhof. Privatleute und Naturschützer engagierten sich. Ein schlechtes Beispiel seien sechs ungepflegte Kopfweiden an der Kreisstraße 2 zwischen Neuenkirchen und Leist II.

Im nächsten Jahr Pflege an der K 2 geplant

„Die Bäume der Kreisstraßen werden außerorts regelmäßig durch den Baumwart kontrolliert und nötige Fällungen sowie Pflegearbeiten festgelegt“, sagt Henrik Friedrich, Radwegemeister von Vorpommern-Greifswald. Für die K 2 wolle man für das Frühjahr 2020 eine Pflege beauftragen.

Ein Kopfweidenkataster gibt es im Kreis nicht und auch nicht im Amt Landhagen, auf dessen Territorium viele Kopfweiden stehen. Die Erarbeitung eines solchen Katasters sei auch nicht geplant, so der Leitende Verwaltungsbeamte Heiko Burgas. Allerdings würden die Kopfweiden, die an den Gemeindestraßen stehen. Im Rahmen der alljährlichen Baumschau in den neun Gemeinden des Amtes kontrolliert. „Wir wollen unsere Kopfweiden so pflegen, dass sie erhalten bleiben, zumindest die, die an unseren Straßen und Wegen stehen“, sagt Mesekenhagens Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein. Darum wurde für die Pflege der gemeindeeigenen Bäume auch Geld in den Haushalt eingestellt. Aber mit der Umsetzung hapere es noch.

Alleenfonds kann bei öffentlichen Straßen helfen

Stehen Kopfweiden an Straßen, haben sie Chancen auf Landesgeld, informiert Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin von Umweltminister Till Backhaus ( SPD). „Die Pflege und Nachanpflanzung solcher gesetzlich geschützten Bestände kann aus dem Alleenfonds finanziert werden, wenn sie an einer öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche wachsen. Dies kann auch aus Gründen des Artenschutzes sinnvoll sein.“

Neupflanzungen im Randowtal

In den Alleen und einseitigen Baumreihen von Mecklenburg-Vorpommern seien Kopfweiden heute aber selten, so Klaußner-Ziebarth. Es gebe Hinweise, dass es auch schon vor 100 Jahren insbesondere im Bereich der großen Flusstalmoore so war. Laut einer Studie von 1997 wurden bei einer Kartierung im ehemaligen Landkreis Uecker-Randow nur 1,12 Kilometer Kopfweidenallee festgestellt. „Inzwischen sind im Ueckertal und Randowtal vereinzelt einseitige Baumreihen und Alleen aus Kopfweiden gepflanzt worden“, so Klaußner-Ziebarth weiter.

Von Eckhard Oberdörfer