Nach dem MV-Gipfel am Wochenende verkündete die Landesregierung, dass ab Montag jeder kostenlos auf das Coronavirus getestet werden könnte. Doch in Vorpommern-Greifswald gibt es das Angebot noch nicht. Welche Gründe hat das? Und was denken Apotheker darüber, Schnell-Tests an Kunden durchzuführen?