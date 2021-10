Pulow/Lassan

Die Gefahren, die auf der aktuellen Umleitungsstrecke zwischen Papendorf und Pulow lauern, beschäftigen weiter die Gemüter im Lassaner Winkel. Wie berichtet, enthält die aus gebrochenen Mineralstoffen hergestellte Fahrbahnoberfläche scharfe Feuersteine, sogenannten Flint, der zum Teil tief in die Autoreifen eindringt und auch schon etliche Male zu einem „Platten“ führte. Von bis zu 40 solcher Fälle ist inzwischen die Rede.

Keine langfristige Lösung

Am Dienstagmorgen kündigte das Sachgebiet Tiefbau des Landkreises nunmehr Maßnahmen zur Entschärfung der Reifenkiller-Strecke an. Diese, so hieß es, würden bis Ende dieser Woche umgesetzt. „Die gröbsten Ausspülungen sollen kurzfristig mit feinerem Material aufgefüllt, profiliert und verdichtet werden“, verkündete Sachgebietsleiter Udo Schönherr. Gleichzeitig räumte er ein, dass es sich hierbei um keine langfristige Lösung handele, „da ungebundene Befestigungen auch der Witterung stark ausgesetzt sind“. Aber: Bis zur für den 12. November angekündigten Freigabe der Kreisstraße 31 nach Pulow, so meint Schönherr, „sollte diese Maßnahme den Anforderungen genügen“.

Mehrere Pulower forderten von den Verantwortlichen, den auf der Umleitungsstrecke lauernden Gefahren möglichst wirksam zu begegnen. Quelle: Tom Schröter

Der Entschluss für Nachbesserungen auf der Umleitungsstrecke fiel nach einer Bauberatung, zu der sich die Verantwortlichen am Montagnachmittag trafen und zu der sich auch mehrere betroffene Bürger einfanden. „Zurzeit ist der Zustand der Umleitung eine Katastrophe“, sagte dort der Pulower Unternehmer Ingo Böhme mit Verweis auch auf die vielen Schlaglöcher, die sich auf der etwa drei Kilometer langen Strecke gebildet haben. Beim Durchfahren würden die Autoreifen durch die scharfkantigen Steine beschädigt. „Wir allein müssen deshalb schon bis zu acht Reifen wechseln“, schilderte Böhme.

„Aber wir haben den Schaden“

Der Pulower Andreas Jade bekräftigte dies: „Ich habe mir auf der Strecke meine vier Sommerreifen zerfahren. Inzwischen habe ich Winterreifen drauf, aber zwei von denen sind auch schon wieder kaputt. Das ist ein Schaden von insgesamt etwa 1000 Euro.“ Auch der Inhaber des Lassaner Omnibusbetriebes, Ronny Pasternak, beschwerte sich über den Fahrbahnzustand: „Die Umleitungsstrecke ist mächtig ausgefahren, und ich muss dort bis einem Bus viermal pro Tag durch.“

Udo Schönherr, Sachgebietsleiter Tiefbau des Landkreises Vorpommern-Greifswald: „Wir werden als Auftraggeber eine zufriedenstellende Lösung finden.“ Quelle: Tom Schröter

Ronny Pasternak, Inhaber des Omnibusbetriebes Lassan: „Die Umleitungsstrecke ist mächtig ausgefahren.“ Quelle: Tom Schröter

Marco Krambeer vom Ingenieurbüro Neuhaus & Partner, der für den Landkreis die Bauleitung innehat, erklärte, dass die Umleitung entsprechend den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln hergerichtet worden sei. Es handele sich um eine „temporäre Lösung, die nun mit Augenzudrücken durchgestanden werden“ müsse, was Ingo Böhme mit Kopfschütteln quittierte: „Aber wir haben den Schaden.“

Laut Krambeer weise das zur Stabilisierung der Fahrbahn verwendete Material laut Zertifikat keinen erhöhten Flint-Anteil auf. Dies zog jedoch Lassans Bauausschuss-Vorsitzender Johannes Heimrath sofort in Zweifel: „In der Praxis, und dies belegen die vielen Reifenschäden, ist das Material doch nicht in Ordnung.“ Sachgebietsleiter Schönherr kündigte daraufhin an, den Straßenbelag beproben und untersuchen zu lassen, um schließlich festzustellen, ob sich dieser zum dauerhaften Befahren eignet. Schließlich solle der Weg in einem guten Zustand der Stadt Lassan später wieder übergeben werden.

Die messerscharfen Steinsplitter hinterlassen an den Reifen irreparable Schäden. Quelle: Tom Schröter

Fachanwalt rät zur Straßensperrung

Unterdessen suchen geschädigte Fahrzeughalter bisweilen juristischen Beistand. So vertritt Dirk Pegelow, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht in Anklam, einen Betroffenen, der gegenüber dem Landkreis Schadensersatzansprüche geltend macht. „Der Landkreis regelt dies dann über den kommunalen Schadensausgleich“, erläutert Pegelow, der den Umgang mit der Gesamtproblematik übrigens kritisch sieht. Aus seiner Sicht sei die Umleitung angesichts der von ihr offenbar ausgehenden Gefahren im Wege einer Gefahrenabwehr unverzüglich zu sperren. „Und alle Fahrer“, so rät der Anwalt, „die die Straße kürzlich genutzt haben, müssen den dringenden Hinweis erhalten, unbedingt ihre Reifen nachzuprüfen.“ Schäden an der Bereifung stellten schließlich eine ernste Unfallgefahr dar.

Von Tom Schröter